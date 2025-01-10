Нефть упала в цене до $70 за баррель

Нефть марки Brent дешевеет на фоне продвижения переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent упали до $70,33 за баррель к утру среды на торгах в Лондоне. За вчерашний день "черное золото" потеряло в цене $0,51.

Нефтяные контракты на апрель показали снижение до $66,63 на бирже в Нью-Йорке, за вчерашний день падение цены составило почти $0,70.

Стоимость нефти начала снижение на фоне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Эксперты подчеркивают, что прогресс в переговорах по украинскому кризису снижает стоимость нефти, так как это потенциально влечет за собой выход российского нефтеэкспорта из-под санкций.

Почему падает нефть?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил понижение нефтяных котировок неопределенностью на рынке, из-за которой трейдеры не рискуют играть на повышение.

"Я думаю, в снижении фьючерсов проявляется очень осторожная позиция игроков на рынке. Они видят два тренда. Со стороны предложения было заявлено, что страны ОПЕК+ намерены с апреля нарастить объемы производства – и вот уже середина марта, скоро апрель, а заявления о переносе сроков наращивания нефтедобычи нет. Те объемы, которые ОПЕК+ хочет дополнительно вывести на рынок, очень небольшие, около 150 тыс баррелей в сутки на всех, но все равно это сигнал рынку, что страны ОПЕК+ планируют в целом увеличивать предложение", - прежде всего сказал он.

"В то же время, со стороны спроса идет обратная тенденция из-за начала торговой войны. США вводят импортные пошли против буквально всех своих торговых партнеров, включая Канаду, Мексику и Китай, те отвечают тем же самым. В апреле ожидается новая волна ввода этих пошлин, и такая ситуация, как предполагается, сократит мировую торговлю. Дальше запускается цепочка последствий: если пошлины работают, страны меньше возят друг другу товары, меньше производят товаров, меньше потребляют энергию при производстве товаров и топлива при их транспортировке – следовательно, спрос на нефть или уменьшится, или замедлит рост. В сочетании с вероятностью увеличения предложения эта тенденция весьма настораживает рынок", - сообщил Игорь Юшков.

"Поэтому цены держатся на относительно низком уровне, около $70 за баррель Brent, но одновременно все ждут какого-то сигнала для повышения котировок. На днях был небольшой рост в район $72 за баррель Brent, связанный исключительно с новой волной напряженности на Ближнем Востоке – ударами США и союзников по Йемену и заявлениями Трампа в адрес Ирана с обещаниями и дальше оказывать давление. Если будет ужесточаться американская политика в отношении Ирана, это как минимум может вылиться в более плотный контроль санкций. Иран ведь постепенно наращивает объемы добычи, так как квоты ОПЕК+ на него не распространяются, и они уже почти дошли до досанкционных уровней. Если США смогут заблокировать хотя бы треть иранского нефтяного экспорта, это уже будет существенным толчком цен вверх", - ожидает экономист.

Для России текущий уровень цен не комфортен из-за дисконта на Urals. "После 10 января, когда американцы ввели новую волну санкций, дисконт на российский Urals увеличился до $15 относительно Brent, затем, когда сама цена нефти ушла к $70 за баррель, дисконт уменьшился и сейчас колеблется в районе $8-10. К сожалению, это означает, что в параметры бюджета цена на нефть не укладывается. Наш бюджет рассчитан, исходя из цены на экспортную нефть в $69,7 за баррель и доллара по 96 рублей, то есть порядка 6700 за бочку. Если нефть продается по $60 за баррель, а доллар стоит около 80 рублей, это менее 5000 за бочку – это недополученные доходы бюджета. С точки зрения стоимости импортных товаров крепкий рубль – это хорошо, но для наполнения бюджета он сейчас создает проблемы", - заключил Игорь Юшков.