Нефть возвращается к $80

Фьючерсы на нефть марки Brent вплотную приблизились к $80 за баррель на сегодняшних торгах в Лондоне. Марка WTI также показала рост до 75%.

Согласно данным торгов на бирже ICE в Лондоне, стоимость фьючерса нефти марки Brent превысила $78 за баррель. Это произошло впервые с октября прошлого года.

Отметку в $78 за баррель Brent пробил в районе 12:00 по мск. Сначала цена росла на 1,48%, но затем аналитики зафиксировали небольшое снижение роста на 0,1%.

Отмечается, что фьючерс на нефть марки WTI также поднялся до $75 за баррель, рост составил 1,5%.

Что происходит с нефтью?

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о динамике глобального нефтяного рынка в начале года.

"Сейчас есть переживания относительно того, что возможные новые американские санкции в отношении российской нефти могут привести к уменьшению ее поставок на мировые рынки. Это может быть поводом для некоторых конкурентов играть на повышение стоимости нефти, особенно если американцы и их союзники попробуют использовать военную силу для остановки танкеров с российской нефтью", - прежде всего сказал он.

"Возможно, это уже происходит, ведь не так давно власти Финляндии остановили танкер, везший российские нефтепродукты в Египет. Предлог – обвинение танкера в том, что его якорь якобы повредил силовой кабель, обеспечивающий переток электроэнергии между странами Скандинавии и Северной Европы. Под предлогом таких претензий по безопасности можно и дальше мешать судоходству, и это один из поводов сыграть на повышении стоимости нефти", - добавил Станислав Митрахович.

"Также есть риск, что администрация Трампа начнет военную операцию против Ирана, что не может не повлиять на стоимость нефти. Однако не исключена и обратная тенденция, ведь спрос в мире растет не так быстро, как ожидалось раньше. Увеличивается нефтедобыча в странах за пределами ОПЕК+, в том числе в США. Это может в перспективе стать поводом для трейдеров играть на понижение. В целом тенденции на каком-то этапе могут уравновесить друг друга", - ожидает экономист.

Что будет с ОПЕК+?

Изменений в сделке с ОПЕК не будет еще несколько месяцев. "ОПЕК+ сейчас завис в своих решениях, поскольку предыдущее решение по постепенному увеличению ранее сокращенной добычи отложено, как минимум, до апреля. И я не исключаю, что и дальше оно будет перенесено в очередной раз, чтобы не провоцировать снижение цен на нефть", - обратил внимание Станислав Митрахович.

"Будет ли ОПЕК+ брать на себя дополнительные обязательства по ограничению добычи – это отдельный вопрос. Я думаю, что достаточно будет хотя бы договориться о том, что планы по восстановлению сокращенной добычи откладываются на какой-то дальний срок. Это будет наиболее рациональным решением. Скорее всего, так оно и случится", - заключил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.