Вестник Кавказа

Россия станет добывать в сутки на 0,5 млн баррелей нефти меньше

Россия станет добывать в сутки на 0,5 млн баррелей нефти меньше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Зампред правительства РФ Александр Новак объявил о понижении в апреле-июне и производства нефти, и нефтяного экспорта почти на 0,5 млн баррелей ежесуточно.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил о решении государства еще больше сократить нефтедобычу в апреле-июне 2024 года. Суммарно, согласно этому решению, производство нефти российскими компаниями будет понижено на 0,471 млн баррелей в сутки.

На тот же объем в почти 0,5 млн баррелей в сутки будут сокращены и экспортные операции с российской нефтью. За точку отсчета, от которой будут отняты полмиллиона баррелей, государство и бизнес примут среднестатистические объемы производства нефти и экспорта во втором квартале прошлого года.

Александр Новак уточнил, что 0,5 млн баррелей будут сокращены не одномоментно. В апреле понижение производства нефти составит не более 0,35 млн баррелей в сутки, а в экспорте еще меньше – всего 0,121 млн баррелей в сутки.

Зампред правительства России обратил внимание, что объемы и нефтедобычи, и продажи нефти за рубеж будут со временем возвращаться к естественным пределам, как только это позволят сделать существующие на мировом нефтяном рынке условия.

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