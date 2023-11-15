Шесть стран ОПЕК+ добровольно сократят нефтедобычу

Саудовская Аравия сообщила о продлении сокращения нефтедобычи до конца марта. Снижение добычи подтвердили также еще пять государств, включая Россию.

Шесть стран ОПЕК+ сообщили о дополнительных добровольных сокращениях по добыче нефти в первом квартале 2024 года.

В частности, Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки до конца марта, Россия – на 500 тыс, Казахстан – на 82 тыс, Кувейт – на 135 тыс, Оман – на 42 тыс, Алжир – на 51 тыс.

В Минэнерго Азербайджана сообщили, что квота страны на следующий год составит 551 тыс баррелей.

Напомним, ранее сообщалось, что входящие в альянс страны договорились о суммарном снижении добычи на 2 млн баррелей в сутки.