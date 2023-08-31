ОПЕК+ задумалась над сокращением нефти

Страны ОПЕК+ собираются сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, но согласие еще не достигнуто.

Страны-участницы ОПЕК+ рассматривают вопрос о снижение мирового объема нефтедобычи. В планах уменьшить количество добываемой нефти на 1-2 миллиона баррелей в сутки.

По информации издания The Wall Street Journal ОПЕК+ пока не достигла согласия по этой теме, так как некоторые участники организации не поддерживают сокращение нефтедобычи. В частности, Саудовская Аравия выступает инициатором снижения объемов добычи. Одни из крупных нефтедобывающих стран в Африке Нигерия и Ангола не согласны с таким решением.

По словам The Wall Street Journal эти страны пришли к мнению, что организация преувеличивает их объемы нефтедобычи.

Также инициативу сокращения нефти не поддерживают Объединенные Арабские Эмираты.

В случае принятия ограничений, они будут дополнительными к уже имеющимся, которые были введены летом этого года.

Отмечается, что встреча стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи должна состояться сегодня в видеоформате.

Зачем ОПЕК+ сокращать добычу?

Первый проректор по международному сотрудничеству и внешним коммуникациям Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на реализацию на мировом рынке нефти сценария, при котором предложение начинает превышать спрос.

"Мы не видим снижения предложения. Соответственно, новая договоренность о сокращении нефтедобычи может дать предположительный рост цен – если спекулянты на это отреагируют позитивно. В принципе, 1-1,5 млн баррелей в сутки – это достаточно заметный объем, на него спекулянты должны прореагировать. Однако пока еще только идут дискуссии, нужно дождаться, будут ли приняты какие-то решения", - сказал он.

Экономист отметил, что Саудовская Аравия больше не хочет заниматься односторонним сокращением нефтедобычи. "Почему они должны все время на себя брать эти обязательства? Понятно, что Россия и Саудовская Аравия – ключевые участники ОПЕК+, но мы с саудитами уже взяли на себя достаточно обязательств: по полмиллиона баррелей в сутки сократили еще весной. Затем саудиты еще миллион добровольно приняли ограничений добычи – это уже 1,5 млн меньше квоты, а Россия на 300 тыс баррелей в сутки снизила экспорт", - напомнил Константин Симонов.

"Поэтому Саудовская Аравия теперь предлагает сократить все квоты в целом, чтобы баланс спроса и предложения держался не только на ней и России. Все логично. Саудиты в одиночку всю ответственность за текущий уровень цен нести не хотят. При этом другие страны пока не соглашаются с их предложением, поскольку Эр-Рияд в наибольшей степени заинтересован в высоких ценах", - добавил эксперт.