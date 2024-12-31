Меню Великого поста 2025: простые рецепты на каждый день

Великий пост - время пищевых ограничений, когда на смену привычному меню приходит постное. Несмотря на то, что мясо, рыбу и молочные продукты в пост перед Пасхой есть нельзя, питаться сытно и вкусно в это время вполне возможно. Вкусные и небанальные рецепты на Великий пост - в этом материале.

Что есть в пост?

Пост предусматривает изменение привычек и определенный уровень пищевого воздержания, что может быть непросто. Чтобы минимизировать стресс при выборе блюд без мяса и молочной продукции, стоит распланировать постное меню на несколько дней вперед: это поможет снизить уровень тревожности. К процессу готовки в пост можно и нужно отнестись творчески, а также заранее узнать пожелания членов семьи, если они тоже держат пост. Выбирайте в пост те продукты, которые едите с удовольствием, не ограничиваясь одним набором ”постоянных” блюд, позабыв о разнообразии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что приготовить на завтрак в пост?

Завтрак – самый важный прием пищи. Он помогает взбодрить организм после сна, насытить его микроэлементами и включить в работу метаболизм. Особенно в пост завтрак пропускать ни в коем случае не следует, поскольку смена привычного рациона сама по себе уже является стрессом для организма, в том числе и психическим. Предлагаем вам несколько вариантов простых постных завтраков, которые легко приготовить в домашних условиях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Овсянка с фруктами и медом

Конечно же, варить овсянку следует на растительном молоке или воде. Затем просто добавьте в нее любимые фрукты (яблоки, бананы), нарезав небольшими кусочками, или ягоды. Добавьте меда по вкусу. Можно посыпать овсянку изюмом, семенами льна, кунжутом или специальной смесью семян (продается готовой).

Тосты с хумусом и авокадо

Нут для хумуса необходимо подготовить заранее, залив его водой. Чем дольше он пробудет в воде, тем быстрее сварится. Хумус можно приготовить вечером, и утром вам останется лишь поджарить хлеб, намазать хумус на хрустящую корочку и добавить ломтики спелого авокадо.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Постные блины

Блины без яиц и молока можно приготовить очень простому рецепту: в теплую воду (400 мл) всыпать сахар (40-45г) и соль (щепотка), тщательно перемешав. Влить растительное масло (50 мл) и снова хорошо перемешать с помощью венчика. Затем добавить просеянную муку (200 г) и взбивать, пока все комочки не растворятся. Тесто на блины должно получиться довольно плотным и однородным. Блины в пост можно есть с вареньем, медом, арахисовой пастой (без добавок), бананом. По желанию приготовьте к ним яблочный или вишневый конфитюр.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кофе в пост пить можно, но без молока, сливок или мороженого. Не отказывайте себе в чашечке кофе на завтрак. Если чувствуете, что привычка пить кофе стала для вас пагубной, возьмите аскезу: замените кофе на некрепкий чай, цикорий, узвар или компот.

Что приготовить на обед и ужин?

В Великий пост можно есть все виды круп, макаронные изделия, овощи и фрукты, поэтому, что приготовить на обед всегда найдется. Зачастую вкус блюду придает соус, а также приправы и травы, поэтому чтобы постное меню было более разнообразным, не забывайте их добавлять. Примерный список блюд на обед или ужин в пост может выглядеть следующим образом:

Паста с соусом сальса/маринара

Для этого блюда можно взять любые макаронные изделия, которые вам больше нравиться, отварить привычным образом и смешать с сальсой или маринарой. Соус сальса готовится так: на сковороде нужно обжарить помидоры, перец, чеснок и лук в течение 8-10 минут. Обжаренные овощи взбить в блендере, добавить специи по вкусу. Соус маринара - та же сальса, только без перца. Отправлять соусы в блендернеобязательноо: достаточно довольно мелко нарезать овощи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Картофельные медальоны с соусом из постного майонеза

Для этого блюда нужно отварить до готовности предварительно тщательно вымытый картофель в кожуре. Отваренный картофель выложить на противень, смазанный растительным маслом и придавить с помощью ложки или лопатки. Каждую картофелину нужно обмазать смесью из меда, соевого соуса и чеснока (пропорции по вкусу) и отправить в духовку, разогретую до 180 °C, на 15 минут. Соус к картофелю можно сделать из постного майонеза с чесноком и укропом (зелень можно взять любую).

Чечевичный суп-пюре на растительном молоке

Для этого постного рецепта сперва нужно отварить чечевицу вместе с картофелем (около 20-30 минут). Мелко нарезанные морковь и лук нужно обжарить на растительном масле, как для обычного супа. Затем сваренную чечевицу с картофелем и зажарку нужно взбить в блендере с добавлением растительного молока на ваш вкус. В получившийся суп-пюре добавить соль, специи и травы по вкусу.

Красный крем-суп на растительном молоке

Еще один легкий и простой постный рецепт, для которого нужны помидоры, болгарский перец, лук и чеснок. Все овощи нужно хорошо помыть, сбрызнуть растительным маслом, посолить и отправить запекать в духовку, разогретую до 180-190 °C примерно на 60 минут. Готовые овощи взбить в блендере, добавить немного растительного молока на ваш вкус. Есть такой суп можно с гренками и зеленью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рис с грибами

Довольно традиционное постное блюдо можно изменить, взяв, например, вместо обычного риса бурый, который считается более богатым микроэлементами и витаминами. Рис нужно сварить до готовности и добавить к нему грибы, обжаренные с луком на растительном масле.