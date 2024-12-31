10 женских изобретений XX века, актуальных до сих пор

Лень – двигатель прогресса. Многие изобретения стали возможным благодаря тому, что креативно мыслящие люди, решили облегчить себе жизнь. Расскажем о дести изобретениях, сделанных женщинами.

Центральное отопление

В начале XX века людям приходилось сидеть у камина, чтобы согреться в холодный день. Стремясь найти способ обогрева в своем родном штате Нью-Джерси, Элис Х. Паркер разработала систему, использующую природный газ. В 1919 году она запатентовала разработку, которая послужила основой для создания системы зон отопления и термостатов, используемых в современных домах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посудомоечная машина

Посудомоечную машину придумала американка Жозефина Кокрейн. В 1886 году она создала первое успешной устройство для мытья посуды с использованием механической силы и давления воды. Работавшая на пару машина пользовалась успехом в основном в отелях и ресторанах.

Настольная игра "Монополия"

История этой игры берет свое начало в 1903 году, когда Лиззи Мэги создала «Игру землевладельца», чтобы преподавать теорию американского политэконома Генри Джорджа о едином налоге. Мэги запатентовала игру в 1904 году, а затем еще раз в 1923 году. В 1932 году Чарльз Дарроу случайно наткнулся на игру Мэги и решил адаптировать ее, создав на ее основе Monopoly.

© Фото: Horst Frank/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Фильтры для кофе

Если вы любите кофе, то можете поблагодарить Мелитту Бенц за то, что гуща не попадет в чашку. На своей кухне в Дрездене Бенц изобрела кофейные фильтры, использовав листок бумаги из блокнота своего сына и пробив отверстия в латунном контейнере. Затем она поместила емкость над чашкой, позволив отфильтрованному кофе медленно капать в нее. В 1908 году Бенц получила патент на кофейный фильтр. Кофейные фильтры Melitta продаются и по сей день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Wi-Fi, GPS, Bluetooth

Принцип беспроводной передачи информации придумала голливудская звезда Хеди Ламарр. 1942 году она со своим другом, пианистом и изобретателем Джорджем Антейлом, запатентовала систему, позволяющую дистанционно управлять торпедами. Позже эта технология легла в основу таких современных систем связи, как Wi-Fi, Bluetooth и мобильные телефоны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стеклоочистители

Заметив, что вагоновожатым приходится открывать окна, чтобы видеть в плохую погоду, изобретательница Мэри Андерсон придумала «дворники». Идея, которую она запатентовала в 1903 году, состояла в использовании рычага внутри транспортного средства, который управлял в подпружиненным рычагом с резиновым лезвием. Позднее стеклоочиститель был адаптирован к автомобилям.

Шоколадное печенье

Рут Уэйкфилд, которая с 1930 года управляла гостиницей Toll House Inn в Массачусетсе, использовала кубик льда, чтобы разломить плитку шоколада на кусочки. Затем она замесила кусочки в тесто, что стало основой для печенья с шоколадной крошкой. Рецепт стал популярным после того, как Рут продала его компании Nestle в 1939 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Системы безопасности дома

Нью-йоркская медсестра Мари ван Бриттан Браун часто возвращалась домой поздно и решила создать систему безопасности для дома. Вместе с мужем, электронщиком по профессии, она в 1969 году получила патент на домашнюю систему безопасности. Система видеонаблюдения, созданная ими, используется до сих пор.

Электрические холодильники

Флоренс Парпарт усовершенствовала конструкцию холодильников с помощью холодильной насадки, которую запатентовала в 1914 году. До ее изобретения люди использовали холодильники, сделанные из дерева и облицованные металлом, для хранения куска льда, сохранявшего пищу холодной. В устройстве Парпарт использовалась электрическая система для циркуляции воды по приборам, чтобы поддерживать их холодными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Телекоммуникационные устройства

В 1973 году Ширли Энн Джексон стала первой чернокожей женщиной, получившей докторскую степень в Массачусетском технологическом институте. Работая в Bell Labs (Nokia), она использовала свои знания в области теоретической физики для продвижения открытий в области телекоммуникаций, что привело к таким изобретениям, как телефон с тональным набором, солнечные батареи, оптоволоконные кабели и определитель номера.