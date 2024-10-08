Назван новый председатель Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ. Им стал бывший посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу.

Представитель Азербайджана Полад Бюльбюль оглы избран председателем Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ.

Решение об этом было принято на совместном заседании руководящих органов гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества – Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ.

Напомним, что Полад Бюльбюль оглы – бывший посол Азербайджана в России. Он был отозван с должности, которую занимал с 2006 года, из-за того, что по итогам выборов, прошедших в Азербайджане в сентябре 2024 года, был избран в Милли Меджлис (парламент) VII созыва представителем Шуши. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.