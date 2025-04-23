Вестник Кавказа

Ильхам Алиев отметил роль православной общины Азербайджана в отношениях с Россией

Ильхам Алиев отметил роль православной общины Азербайджана в отношениях с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев заявил, что православная община Азербайджана является важным фактором отношений с Россией. Президент страны принял в Баку Патриарха Кирилла.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом высоко оценил роль православной общины Азербайджана в отношениях с Россией.

Глава азербайджанского государства заявил, что православная община республики является важным фактором межгосударственных отношений между Москвой и Баку.

Он отметил, что страны испытывают друг к другу большую симпатию, уважение и взаимоподдержку, а прочные отношения между народами создают фундамент межгосударственных связей.

Президент республики также выразил уверенность в том, что православная община Азербайджана будет очень рада визиту Патриарха Кирилла, "так же, как и все мы".

Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане царят межконфессиональный и межнациональный мир и согласие, что является важным фактором устойчивого развития стран.

Глава государства добавил, что в Азербайджане очень рады тому, как представители русской общины и православной общины активно участвуют защите суверенитета и территориальной целостности и вносят большой вклад в развитие страны.

Напомним, Патриарх Кирилл прибыл в Азербайджан вчера вечером. Он вручил Мехрибан Алиевой орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

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