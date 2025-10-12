Вестник Кавказа

В горах Фетхие в Турции разбился российский парапланерист - СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский парапланерист Вячеслав Грибанов, совершая полет в горах в районе Фетхие провинции Мугла на юго-западе Турции, не смог справиться с техникой и упал на скалы, прибывшие врачи констатировали смерть.

"Российский пилот параплана Вячеслав Грибанов (37 лет) совершил полет с 1700-метровой взлетной полосы Бабадага в районе Олюдениз. После полета Грибанов по неизвестной причине упал на скалистую местность"

- издание

На место происшествия направили сотрудников жандармерии и медицинские бригады, однако все усилия врачей были тщетны – спортсмен погиб при падении, медики лишь констатировали его смерть.

