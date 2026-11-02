РФ выступает за экономическое сотрудничество с Грузией – Шойгу

Секретарь Совета безопасности России заявил, что Москва приветствует развитие торгово-экономического партнерства с Тбилиси, а также поддерживает активизацию формата "3+3".

Россия положительно относится к развитию сотрудничества с Грузией в сфере торгово-экономических отношений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Об этом он сказал на XIV ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

"Мы приветствуем активное развитие торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Россией"

– Сергей Шойгу

При этом, подчеркнул он, "региональные проблемы должны решаться политико-дипломатическими средствами без вмешательства внешних стран".

В этой связи секретарь СБ РФ обратил внимание на актуальность развития сотрудничества РФ, Турции и Ирана, а также Грузии, Армении и Азербайджана в рамках платформы "3+3".

"В этом контексте важно возобновить работу консультативной региональной платформы "3+3"

– Сергей Шойгу

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал приоритетом властей страны укрепление экономических и гуманитарных связей с Россией.

Перспективы отношений России и Грузии

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на постепенное улучшение российско-грузинских отношений там, где это возможно.

"Подход России к контактам с Грузией не изменился. Он зафиксирован в концепции внешней политики Российской Федерации и заключается в том, что Москва готова к любым формам сотрудничества, которые приемлемы для Грузии. В нынешней ситуации это, прежде всего, касается, как и сказал Сергей Шойгу, экономического сотрудничества, а также гуманитарных и культурных связей", - прежде всего сказал он.

"Грузия, в свою очередь, придерживается прагматичной позиции в отношении контактов с РФ. Тот факт, что Тбилиси назначил достаточно высокопоставленного дипломата на пост спецпредставителя по взаимодействию с Россией, говорит о приоритетности для властей Грузии выстраивания российско-грузинских связей в экономической и гуманитарной сферах", - продолжил Константин Тасиц.

"В политической сфере, безусловно, сохраняются противоречия, связанные со статусом Абхазии и Южной Осетии. В этом смысле Тбилиси не готов идти на какие бы то ни было и не считает возможным в связи с этим восстанавливать дипломатические отношения с Моквой, поскольку Россия признает независимость этих государств", - добавил регионовед.

Перспективы формата "3+3"

Эксперт также пояснил заинтересованность России в активизации площадки "3+3". "Изначально площадка "3+3" иниицировалась как региональный формат, призванный совместно, вшестером решать существующие проблемы Южного Кавказа. Его структура за счет отсутствия в формате внерегиональных государств, является наиболее эффективной, поскольку каждым вопросом повестки дня занимаются только те страны, которых он непосредственно касается", - отметил он.

"Россия действительно заинтересована в том, чтобы региональные проблемы решались исключительно силами стран региона. Это касается как транспортных вопросов, поскольку речь идет об организации транзитных коридоров, так и повышение доверия между соседями, и совместной борьбы с экологическими вызовами – загрязнение трансграничных рек, потепление климата и так далее", - перечислил Константин Тасиц.

"Мы видим, что пять государств, участвовавшие в предыдущих заседаниях "3+3", не возражают против активизации площадки – тем более что инициатором этого формата были Азербайджан и Турция. Что касается Грузии, то мы видим на политическом уровне осторожное отношение к данной инициативе. Грузия опасается, что каким-то образом ее позиции будут поколеблены и пока не участвует в деятельности "3+3"", - указал регионовед.

"Тем не менее, в грузинском общественном поле есть политические силы, которые выступают за то, что Грузии следует участвовать в работе площадки "3+3" для того, чтобы не выпасть из актуальных региональных процессов", - заключил эксперт по Южному Кавказу.