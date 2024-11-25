Месяц Мухаррам 2025: начало и конец, исламский Новый год, День Ашура, пост

Мухаррам – первый месяц в исламском лунном календаре. Когда начало и конец Мухаррама в 2025 году? Когда исламский Новый год в 2025 году? Что такое День Ашура? Как держать пост в месяц Мухаррам?

Для мусульман с приходом первого дня первого месяца Мухаррам наступил новый 1447 год по исламскому лунному календарю. Мухаррам – это месяц, имеющий особую значимость как для суннитов, так и для шиитов.

Начало и конец месяца Мухаррам 2025

В 2025 году мусульманский месяц Мухаррам наступает вечером 26 июня. Последний день Мухаррама в текущем году выпадает на 25 июля. На смену ему придет месяц Сафар.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Мухаррам: что это?

Мухаррам – первый месяц в исламском лунном календаре, установленный в период правления халифа Умара. Его название происходит от арабского слова "харам" (запретный или священный).

Мухаррам является запретным месяцем в исламе наравне с месяцами Раджаб, Зуль-каада и Зуль-хиджа. В дни этих месяцев запрещено вести любые военные конфликты, ведущие к кровопролитию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мусульмане в месяц Мухаррам должны отказаться от всего запретного и совершать как можно больше благих действий. За плохие поступки в запретный месяц верующему записывается больше греха, чем в другие.

За праведные деяния в Мухаррам последователи ислама будут щедро вознаграждены Всевышним. Это может проявляться в виде духовного блага, успеха в мирской жизни или воздаяния в будущей жизни и в Судный день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Считается, что если провести весь Мухаррам, а также другие запретные месяцы в поклонении, то благословение от Всевышнего достанется и остальным месяцам года.

Исламский Новый год в 2025 году

Первый день месяца Мухаррам – очень важная дата в истории ислама. Этот день является началом отсчета в мусульманском календаре и связан с переселением пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину в 622 году.

Приход первого дня первого месяца Мухаррам означает наступление Нового года. Последователи ислама в 2025 году встречают новый 1447 год по хиджре 26 июня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит отметить, что исламский Новый год не входит в число официальных праздников в религии, его не принято отмечать торжествами и салютами. Для верующих наступление Нового года – это лишь смена одного года на другой.

Несмотря на это, мусульмане в этот день собираются в мечетях, где совершают намаз, читают дуа, а также слушают проповеди о значении переселения посланника Аллаха из Мекки в Медину, призывы к покаянию и очищению мыслей.

День Ашура 2025

10-го Мухаррама представители ислама встретят День Ашура – самый значимый день первого месяца мусульманского лунного календаря. В 2025 году День Ашура выпадает на 5 июля.

Мусульмане верят, что в День Ашура состоялось сотворение мира. Помимо этого, в этот день родились первый человек Адам и пророк Ибрахим (Авраам), а также произошло спасение пророка Мусы (Моисея) от притеснений фараона.

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Для шиитов День Ашура носит траурный характер, поскольку в этот день в ходе битвы при Кербеле погиб внук пророка Мухаммеда имам Хусейн. Они в течение дня проводят поминальные шествия и обряды.

Пост в месяц Мухаррам

Пост в месяц Мухаррам верующие держат по желанию. Правила соблюдения уразы не отличаются от обязательного поста в священный месяц Рамадан.

Последователи ислама в Мухаррам соблюдают воздержание путем отказа от еды и питья в дневное время суток (от рассвета до захода солнца). В период воздержания у мусульман есть два приемы пищи: ифтар (вечерняя трапеза) и сухур (предрассветный прием пищи).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пророк Мухаммед говорил, что после Рамадана лучшим для поста является месяц Мухаррам. Вознаграждение за один день уразы в первом исламском месяце приравнивается к обычному посту в течение 30 дней.

Мусульмане в месяц Мухаррам сами выбирают дни для воздержания. Пост можно соблюдать как в течение всего месяца, так и один день. Лучшим днем для уразы принято считать День Ашура.

Стоит добавить, что если для суннитов пост в День Ашура является добровольным, то для шиитов – обязательным.