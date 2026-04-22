Конфликт на Ближнем Востоке 2026: закончилась ли война США и Ирана?

Военная операция начатая США и Израилем против Ирана спустя два месяца остается многовекторной проблемой для международного сообщества и американской внутренней политики. Расскажем, сколько США потратили на войну в Иране, закончилась ли война США и Ирана, перейдет ли война США и Ирана в затяжную фазу, а также что думают американцы о войне с Ираном.

Экономические издержки продолжают нарастать, а переговорный процесс пока что находится в тупике. Перспектива заморозки конфликта становится все более реалистичной, угрожая долгосрочной дестабилизацией как Ближневосточного региона, так и глобальных энергетических рынков.

Сколько США потратили на войну в Иране?

Оценка стоимости войны США против Ирана варьируется в зависимости от методологии подсчета:

Оценка Пентагона : и.о. главы финотдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в Конгрессе оценил прямые расходы на операцию в $25 млрд. Озвученная Пентагоном оценка расходов вызвала резкую критику - в Конгрессе и среди экономистов эту цифру считают существенно заниженной. Отмечалось, что большая часть этих средств была потрачена на израсходованные боеприпасы, а также на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену оборудования. Для сравнения, первый месяц общих расходов оценивался аналитическим центром American Enterprise Institute в $25-$35 млрд. Еще в марте американские чиновники сообщали, что война обошлась в $11,3 млрд за первые шесть дней. При этом первоначальный запрос администрации Трампа составлял $200 млрд, что в восемь раз превышает текущую оценку.

: и.о. главы финотдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в Конгрессе оценил прямые расходы на операцию в $25 млрд. Озвученная Пентагоном оценка расходов вызвала резкую критику - в Конгрессе и среди экономистов эту цифру считают существенно заниженной. Отмечалось, что большая часть этих средств была потрачена на израсходованные боеприпасы, а также на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену оборудования. Для сравнения, первый месяц общих расходов оценивался аналитическим центром American Enterprise Institute в $25-$35 млрд. Еще в марте американские чиновники сообщали, что война обошлась в $11,3 млрд за первые шесть дней. При этом первоначальный запрос администрации Трампа составлял $200 млрд, что в восемь раз превышает текущую оценку. Скрытые и будущие расходы: Оценка Пентагона критикуется как заниженная, так как она не включает стоимость восстановления или замены поврежденных баз, самолетов и систем вооружения. Источники CNN оценивают реальную стоимость уже понесенных расходов в $40-$50 млрд при учете затрат на восстановление военных объектов и уничтоженной техники. В первые 48 часов войны иранскими ударами были значительно повреждены как минимум девять военных объектов США в Бахрейне, Кувейте, Ираке, ОАЭ и Катаре. Кроме того, среди уничтоженного дорогостоящего оборудования: радиолокационная система батареи THAAD в Иордании, здания с аналогичными системами в ОАЭ и самолет E-3 Sentry на авиабазе в Саудовской Аравии. Только на замену самолетов, включая один E-3 Sentry стоимостью $500 млн, потребуется дополнительное финансирование от Конгресса, выходящее за рамки бюджетного запроса в $1,5 трлн.

Оценка Пентагона критикуется как заниженная, так как она не включает стоимость восстановления или замены поврежденных баз, самолетов и систем вооружения. Источники CNN оценивают реальную стоимость уже понесенных расходов в $40-$50 млрд при учете затрат на восстановление военных объектов и уничтоженной техники. В первые 48 часов войны иранскими ударами были значительно повреждены как минимум девять военных объектов США в Бахрейне, Кувейте, Ираке, ОАЭ и Катаре. Кроме того, среди уничтоженного дорогостоящего оборудования: радиолокационная система батареи THAAD в Иордании, здания с аналогичными системами в ОАЭ и самолет E-3 Sentry на авиабазе в Саудовской Аравии. Только на замену самолетов, включая один E-3 Sentry стоимостью $500 млн, потребуется дополнительное финансирование от Конгресса, выходящее за рамки бюджетного запроса в $1,5 трлн. Долгосрочный макроэкономический прогноз: $630 млрд-$1 трлн. Некоторые экономисты предупреждают, что полная стоимость войны для США может достигнуть $1 триллиона. Эти оценки выходят за рамки прямых военных расходов и учитывают долгосрочные последствия, такие как рост цен на топливо, выплаты ветеранам, пополнение запасов оружия и общее замедление экономики.

Закончилась ли война США и Ирана?

С военной точки зрения активная фаза приостановлена, но юридически и стратегически конфликт далек от завершения.

Статус боевых действий: Хрупкое перемирие. С 7-8 апреля 2026 года действует режим прекращения огня, который, однако, не привел к заключению мирного соглашения. Несмотря на приостановку прямых боестолкновений, напряженность сохраняется. Тегеран продолжает блокировать Ормузский пролив, а Вашингтон - иранские порты, что поддерживает высокий уровень конфронтации. Более того, сегодня высокопоставленный иранский военный заявил, что возобновление конфликта с США "вероятно", а глава Белого дома Дональд Трамп назвал последнее иранское предложение по сделке "неудовлетворительным", обещая "посмотреть, как будут развиваться события".

Хрупкое перемирие. С 7-8 апреля 2026 года действует режим прекращения огня, который, однако, не привел к заключению мирного соглашения. Несмотря на приостановку прямых боестолкновений, напряженность сохраняется. Тегеран продолжает блокировать Ормузский пролив, а Вашингтон - иранские порты, что поддерживает высокий уровень конфронтации. Более того, сегодня высокопоставленный иранский военный заявил, что возобновление конфликта с США "вероятно", а глава Белого дома Дональд Трамп назвал последнее иранское предложение по сделке "неудовлетворительным", обещая "посмотреть, как будут развиваться события". Политико-юридический аспект: Администрация Трампа заявляет, что с юридической точки зрения военные действия прекращены. Это позволяет избежать необходимости получать от Конгресса одобрение на продолжение военной операции после истечения 60-дневного срока, предусмотренного Резолюцией о военных полномочиях 1973 года. Однако такая трактовка вызывает критику со стороны законодателей, которые указывают, что присутствие американских сил в зоне конфликта, включая военно-морскую блокаду, свидетельствует об обратном. Сам президент назвал эту резолюцию неконституционной.

Война США и Ирана перейдет в затяжную фазу?

Спустя два месяца после американо-израильских ударов по ИРИ конфликт демонстрирует признаки перехода в "замороженную" фазу. Переговорный процесс зашел в тупик, принципиальные разногласия по ядерной программе Ирана и контролю над стратегически важным Ормузским проливом не позволяют заключить постоянное мирное соглашение. Взаимные блокады водного пути продолжают дестабилизировать глобальные поставки энергоносителей, при этом ни одна из сторон не может одержать решающей победы ни в военном, ни в дипломатическом плане. МИД Катара предостерегло о риске заморозки конфликта, при котором Ормузский пролив используется как инструмент давления на фоне возможных новых вспышек насилия.

Однако сценарий "ни войны, ни мира" обходится несоразмерно дорого для обеих сторон: Иран не может позволить себе бессрочную блокаду своих портов, а США - бесконечно поддерживать военно-морскую блокаду иранского побережья. Формально действует режим прекращения огня, однако Тегеран продолжает эффективно контролировать пролив, а Вашингтон - блокировать иранские порты и суда, что сохраняет военную напряженность в регионе. Президент Трамп предусмотрел возможность приостановки военной кампании с сохранением права наносить точечные удары по мере необходимости. Отсутствие постоянного соглашения, устраивающего обе стороны, создает предпосылки для затяжного конфликта низкой интенсивности с периодическими военными эпизодами.

Переговоры США и Ирана завершились?

При посредничестве Пакистана Иран 21 апреля передал США новое предложение, которое президент Трамп отверг как "неприемлемое". Тегеран настаивал на трехэтапной схеме урегулирования: сначала открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады, затем заключение договора о гарантиях завершения войны, и только после этого - обсуждение ядерной программы. Белый дом требовал немедленного решения ядерного вопроса и передачи всего обогащенного урана.

К концу апреля Иран смягчил позицию, предложив обсуждать открытие пролива одновременно с гарантиями прекращения атак и снятия блокады. Однако Трамп заявил, что позиции сторон "по-прежнему далеки друг от друга", и назвал иранское предложение неприемлемым. 1 мая, несмотря на проблеск надежды и новое пересмотренное предложение Тегерана, президент США подтвердил, что не исключены "все варианты, включая новые удары".

Что думают американцы о войне с Ираном?

Большинство граждан США не поддерживают военный конфликт с Ираном. По данным опроса Washington Post-ABC News-Ipsos, 61% американцев считают применение военной силы против Ирана ошибкой. Только 36% опрошенных считают это решение правильным. Война в Иране уже достигла такого уровня непопулярности, который наблюдался в США на пике боевых действий во Вьетнаме (в начале 1970-х) и в Ираке (в 2006 году). Менее 20% американцев оценивают действия США в Иране как успешные. Около 40% называют операцию неудачной, и еще примерно 40% полагают, что пока рано делать выводы.

Поддержка войны остается высокой среди республиканцев: 79% из них считают военную операцию правильным решением. В то же время 91% демократов уверены, что применение силы было ошибкой. Мнения независимых избирателей разделились: 52-56% одобряют военные действия, а 46% выступают против.

Американцы видят значительные риски, связанные с этой войной:

61% опасаются роста террористической угрозы внутри страны;

60% считают, что конфликт повышает вероятность экономической рецессии;

56% уверены, что действия США ухудшают отношения с союзниками;

61% респондентов не поддержали бы дальнейшие военные действия США в Иране.

Лишь 8% американцев уверены, что мирное соглашение по итогам войны помешает Ирану разработать ядерное оружие. При этом 48% опрошенных предпочли бы немедленно заключить мирное соглашение с Ираном, даже если его условия будут невыгодны для США. За продолжение давления с целью добиться лучших условий выступают 46% респондентов.

Трамп неоднократно отвергал неблагоприятные для него результаты опросов, публично называя их "чушью" и "фейком". По его мнению, все американцы согласны с ним в главном: у Ирана не должно быть ядерного оружия. Сегодня Трамп подчеркнул, что принял решение начать операцию и не колеблясь сделал бы это снова.