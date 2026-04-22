Переговоры США с Ираном и Ормузский пролив 2026: что происходит?

Расскажем, каковы итоги переговоров Ирана и США, кто помогает Ирану и США закончить войну, как Россия помогает Ирану сейчас, что сейчас между США и Ираном, какова реакция США на ответ Ирана, какая ситуация в Ормузском проливе сейчас и что будет дальше.

Каковы итоги переговоров Ирана и США?

Первая и пока единственная очная встреча представителей США и Ирана состоялась в Исламабаде 11-12 апреля. Переговоры продлились 21 час, но завершились без конкретных договоренностей. К концу апреля дипломатический процесс застопорился.

Ключевое препятствие - взаимоисключающие требования сторон по двум принципиальным вопросам: контролю над Ормузским проливом и статусу иранской ядерной программы. Иран настаивает на полном снятии военно-морской блокады, введенной США 13 апреля, и признании своего суверенитета над проливом. Вашингтон требует безоговорочного открытия водного пути для свободного судоходства и отказа Тегерана от обогащения урана.

Глава Белого дома Дональд Трамп отменил намеченный на последние выходные апреля визит в Пакистан своих эмиссаров - спецпосланника Стива Уиткоффа и советника Джареда Кушнера. Американский лидер заявил, что власти Ирана "предложили многое, но этого недостаточно", добавив, что в иранском руководстве царит "неразбериха". При этом он подчеркнул, что канал для связи остается открытым.

Кто помогает Ирану и США закончить войну?

Главным посредником в конфликте США и ИРИ выступает Пакистан, на площадке которого прошли единственные прямые переговоры и который продолжает передавать письменные сообщения между Тегераном и Вашингтоном. Глава МИД ИРИ Аббас Арагчи в ходе своих визитов в Исламабад провел отдельные встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, его заместителем и главой МИД Исхаком Даром, а также с командующим армией фельдмаршалом Асимом Муниром.

Параллельно Оман задействовал свой традиционный канал закулисной дипломатии, организовав в Маскате обсуждение безопасности Ормузского пролива с участием высокопоставленных представителей разведок нескольких стран.

К дипломатическому урегулированию подключились и другие государства. Аракчи провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Катара, Саудовской Аравии, Египта и Франции. Общий тон этих контактов указывает на то, что большинство государств региона и Европы выступают за дипломатическое урегулирование, несмотря на разногласия с Тегераном. Катар предупредил, что морские пути не должны становиться разменной монетой или инструментом давления.

Саудовская Аравия была детально проинформирована о развитии событий вокруг перемирия. Египет провел параллельные консультации как с иранской, так и с катарской стороной. Франция настаивала на своей конструктивной роли в разрешении кризиса. На глобальном уровне ООН неоднократно призывала к экстренному возобновлению судоходства, а Совет Безопасности обсуждал ситуацию с участием десятков стран, чьи экономики пострадали от блокировки пролива, однако конкретная резолюция принята не была.

Как Россия помогает Ирану сейчас?

Хотя РФ не является посредником в этом переговорном процессе, Кремль неизменно подчеркивает готовность оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование. Кульминацией российского участия стала двухчасовая вчерашняя встреча президента Владимира Путина с главой МИД ИРИ в Санкт-Петербурге.

С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и начальник ГРУ Игорь Костюков. Путин сообщил о получении письма от нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и подтвердил намерение продолжать стратегическое партнерство. По итогам встречи Аракчи назвал переговоры "очень успешными", подчеркнув, что Тегеран получил от Москвы подтверждение готовности к дальнейшему взаимодействию.

Параллельно с дипломатическими контактами на высоком уровне поддерживается и военное взаимодействие. В тот же день в Бишкеке состоялись переговоры между министром обороны РФ Андреем Белоусовым и заместителем министра обороны ИРИ по стратегическому планированию Талаи-Ником Резой. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжат поддерживать друг друга в любой ситуации.

Позиция Москвы по дальнейшей эскалации формулируется однозначно: российская сторона убеждена, что возвращаться к боевым действиям не стоит ни при каких обстоятельствах, поскольку продолжение агрессии не отвечает интересам ни стран региона, ни мировой экономики.

Что сейчас между США и Ираном?

27 апреля через пакистанских посредников Тегеран передал Вашингтону новое мирное предложение, построенное по трехэтапной логике:

Первый этап предполагает одновременное снятие военно-морской блокады ИРИ со стороны США и открытие Ормузского пролива для свободного судоходства, а также продление режима прекращения огня на длительный срок или придание ему постоянного характера; Второй этап предусматривает переговоры о будущем режиме управления проливом; И лишь на третьем этапе, после выполнения договоренностей первых двух, Тегеран готов приступить к обсуждению своей ядерной программы.

Это значит отход от прежней иранской переговорной модели, которая предполагала уступки по ядерной программе в обмен на смягчение экономических санкций. Теперь Тегеран рассматривает нормализацию ситуации вокруг пролива как первоочередную задачу и одновременно как меру укрепления доверия, без которой обсуждение ядерных вопросов невозможно. Агентство Fars, близкое к КСИР, назвало переданные сообщения не частью переговоров, а "инициативой Тегерана по прояснению региональной ситуации", подчеркнув, что они очерчивают "красные линии" страны.

Для Тегерана опыт провала предыдущего ядерного соглашения стал определяющим: нынешнее предложение выстроено с учетом того, что договоренности, не подкрепленные механизмами региональной стабильности и экономическими гарантиями, уязвимы для смены политического цикла в США. Именно поэтому Иран стремится сформировать более широкую дипломатическую коалицию, заручиться поддержкой региональных игроков и России, а также зафиксировать конкретные обязательства по снятию блокады до обсуждения ядерных ограничений.

Какова реакция США на ответ Ирана?

Реакция американской стороны на предложения Ирана оказалась сдержанно-негативной. Трамп, ознакомившись с предложением на встрече с советниками по национальной безопасности, остался недоволен. Основная причина - документ не содержит положений о ядерной программе Ирана.

Госсекретарь Марко Рубио признал, что предложение "лучше, чем ожидалось", однако подчеркнул, что любая сделка должна раз навсегда положить конец попыткам Ирана обрести ядерное оружие. Источники CNN сообщили, что Трамп вряд ли примет иранский план в его нынешнем виде, поскольку снятие блокады без решения ядерного вопроса лишило бы Белый дом ключевого рычага давления.

Какая ситуация в Ормузском проливе сейчас?

Иран изначально использовал доступ к Ормузу как рычаг давления, но после того как США ввели морскую блокаду, Тегеран отказывается открывать полив до тех пор, пока США разблокируют иранские порты. При этом Тегеран настаивает на суверенитете над водным путем, предлагая взимать пошлины за проход судов, Вашингтон выступает против. Страны Персидского залива негативно воспринимают иранский план введения пошлинных сборов. В ООН предупреждают, что длительное нарушение судоходства способно спровоцировать глобальный продовольственный кризис.

И хотя сегодня через пролив прошла первая за два месяца партия СПГ, пока это единичный случай, не свидетельствующий о восстановлении нормального сообщения. Для обеспечения прохода судам все чаще приходится приближаться к иранскому побережью, чтобы избежать мин, что создает дополнительные риски. По мнению Пентагона, полная очистка пролива может занять до полугода, так как некоторые мины чрезвычайно сложно обнаружить.

Какие последствия закрытия Ормузского пролива?

Последствия блокады Ормуза проявляются практически по всему миру:

Нефтяной шок уже превзошел кризисы 1970-х годов по масштабу, сегодня утром цены на нефть Brent превысили $112 за баррель;

Резко подорожали газ, авиационное топливо и удобрения. Цена на мочевину выросла более чем на четверть. В результате растут затраты на производство продуктов питания и, как следствие, их розничная цена;

Авиакомпании в Европе и США вынуждены массово сокращать рейсы из-за дороговизны топлива. По оценкам, глобальный спрос на нефть сильно сократится.

Война США и Ирана: что будет дальше?

На сегодняшний день американо-иранский дипломатический процесс находится в состоянии глубокой пробуксовки, однако ни одна из сторон не стремится к возобновлению полномасштабных боевых действий. Иран, понесший значительный урон в ходе войны, нуждается в передышке для восстановления сил. США, ощущая растущее внутреннее давление из-за непопулярности конфликта и экономических последствий закрытия пролива, также заинтересованы в деэскалации.

Обе стороны при этом исходят из того, что время работает на них. Иран использует контроль над проливом как рычаг, ожидая, что растущие глобальные экономические издержки вынудят Вашингтон к компромиссу. США, со своей стороны, рассчитывают, что режим санкций и блокады подорвет способность Тегерана к длительному противостоянию. В результате сложилась ситуация "ни мира, ни войны" - хрупкое перемирие, балансирующее на грани срыва, без видимого прогресса в переговорах.

Приближающиеся даты - дедлайн по Закону о военных полномочиях 1 мая, запланированный визит Трампа в Китай и сезон хаджа в конце мая, когда миллионы паломников прибудут в Саудовскую Аравию, - создают дополнительное давление на всех участников процесса. Исламабад сохраняет готовность принять новый раунд переговоров, однако содержательные дискуссии, судя по всему, продолжаются в закрытом режиме, и публичное взаимодействие возобновится лишь при реальной перспективе достижения договоренностей.