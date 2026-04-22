США против Ирана в Ормузском проливе: нефть, захват судов и плата за проход

Расскажем, как началось противостояние в Ормузском проливе, кто контролирует Ормузский пролив сейчас, сколько нефти продает Иран, какие иранские суда захватили США, что сейчас происходит в Ормузском проливе, а также что происходит между США и Ираном.

С конца зимы Ормузский пролив превратился в центральную арену военно-морского противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Взаимные захваты судов, приказы об открытии огня на поражение и минная война фактически парализовали судоходство в одном из важнейших энергетических коридоров планеты. На данный момент зона конфликта дошла уже до акватории Индийского океана, а перспективы разблокирования пролива измеряются месяцами.

Как началось противостояние в Ормузском проливе?

28 февраля США и Израиль нанесли совместные авиаудары по Ирану, начав полномасштабную военную кампанию. В ответ Тегеран заблокировал Ормузский пролив для всех судов. Уже 4 марта КСИР объявил о полном контроле над проливом, указав, что отныне проход через него возможен только с разрешения иранских сил. Первый серьезный военно-морской инцидент произошел в тот же день: американская подводная лодка торпедировала иранский фрегат в международных водах у побережья Шри-Ланки. Корабль возвращался с военно-морских учений в Индии. В результате атаки 87 членов экипажа погибли. Всего с начала конфликта американские силы поразили или потопили более 20 иранских судов.

Кто контролирует Ормузский пролив сейчас?

Соперничающие военные флоты контролируют разные "концы" пролива. В самой узкой точке ширина Ормуза составляет около 39 км, и он полностью находится в пределах территориальных вод Ирана и Омана. Иран настаивает, что это дает ему законное право регулировать судоходство. С 4 марта КСИР определял, какие суда могут выйти из пролива в Оманский залив, однако с 13 апреля, когда США ввели военно-морскую блокаду всех иранских портов, американский флот взял под контроль вход в пролив со стороны Аравийского моря. По данным Центкома США, с момента введения блокады американские силы развернули уже более чем 30 судов.

Какая плата за проход Ормузского пролива?

В марте КСИР развернул систему пунктов взимания оплаты, которая на практике действует как режим платного транзита. Процедура включает несколько этапов. Судовладельцы обязаны подать грузовые декларации, списки экипажа и информацию о пункте назначения утвержденным КСИР посредникам, получить код допуска и следовать строго определенным маршрутом - через северный канал вблизи иранского острова Ларак, а не по традиционному южному коридору. Транзит осуществляется в сопровождении сил КСИР. Стоимость прохода составляет до $2 млн за судно. Как раз сегодня стало известно, что первая выплата уже была зачислена на счет ЦБ Ирана.

Изначально Иран заявлял, что пролив закрыт только для США и Израиля, а суда из "дружественных" государств (Малайзии, Китая, Египта, Южной Кореи, Индии, Пакистана) допускались при условии согласования. Однако с началом американской блокады позиция Тегерана ужесточилась. На практике, по меньшей мере 34 связанный с ИРИ танкера сумели обойти американские ограничения: 19 танкеров вышли из Персидского залива,15 вошли в него через Аравийское море, а шесть из уходящих танкеров перевозили около 10,7 млн баррелей иранской нефти.

Сколько нефти продает Иран?

Несмотря на блокаду и боевые действия, Иран продолжал экспортировать нефть через пролив. По данным Kpler, в марте среднесуточный экспорт иранской сырой нефти составил 1,84 млн баррелей - на 7% выше среднего показателя за предыдущие 12 месяцев. В этом месяце показатель снизился до 1,71 млн баррелей в сутки, что, однако, все еще превышает средний уровень 2025 года (1,68 млн баррелей).

За период с 15 марта по 14 апреля Иран экспортировал 55 млн баррелей. Цена на основные сорта иранской нефти в течение месяца не опускалась ниже $90 за баррель, а в некоторые дни превышала $100. По консервативным оценкам, за этот месяц Иран заработал на нефтяном экспорте не менее $4,97 млрд. Для сравнения: в начале февраля страна получала около $115 млн в день, или примерно $3,45 млрд в месяц.

Таким образом, доходы Ирана от нефти выросли примерно на 40% по сравнению с довоенным периодом. Рост доходов стал одним из факторов, побудивших Вашингтон к более агрессивным действиям по перехвату иранских танкеров уже за пределами зоны Персидского залива.

Какие иранские суда захватили США?

В конце прошлой недели произошел инцидент с иранским контейнеровозом Touska. Судно под иранским флагом следовало через северную часть Аравийского моря в направлении порта Бендер-Аббас, когда было перехвачено американским эсминцем. Тегеран назвал захват "актом пиратства", предупредив, что ВС ИРИ вскоре нанесут американским военным ответный удар. Исламская Республика также обратилась в ООН с требованием осудить действия США и обеспечить немедленное освобождение судна, экипажа и их семей.

На следующий день американские силы задержали в Бенгальском заливе еще один танкер - Tifani, находившийся под санкциями за транспортировку иранской нефти.

Далее ВС США перехватили в азиатских водах как минимум три связанных с ИРИ танкера: супертанкер Deep Sea (частично загружен сырой нефтью, последний раз замечен у берегов Малайзии), танкер Sevin (емкостью 1 млн баррелей, заполнен на 65%, также у побережья Малайзии) и супертанкер Dorena (полностью загружен 2 млн баррелей нефти).

Возможно, был перехвачен и танкер Derya, который не успел разгрузить иранскую нефть в Индии до истечения срока американского разрешения на закупки. По данным Reuters, американские военные намеренно действуют в открытых водах вдали от пролива, чтобы избежать риска столкновения с плавучими минами.

Последним захваченным США танкером стал Majestic X, следовавший под флагом Гайаны. Перевозивший иранскую нефть танкер был перехвачен в Индийском океане между Шри-Ланкой и Индонезией - примерно в том же районе, где и танкер Tifani.

В ответ КСИР атаковал три коммерческих судна, пытавшихся выйти из Персидского залива через Ормузский пролив. Два из них были захвачены и отведены к иранскому побережью. Объектами атаки стали контейнеровоз MSC Francesca под панамским флагом и сухогруз Epaminondas под либерийским флагом. Третье судно - контейнеровоз Euphoria под либерийским флагом - также попало под обстрел в том же районе, но избежало повреждений и позднее достигло порта Фуджейра (ОАЭ).

Что сейчас происходит в Ормузском проливе?

Сегодня глава Белого дома Дональд Трамп отдал приказ ВМС США обстреливать любые судна, даже малые катера, которые могут закладывать мины в водах Ормузского пролива. По его приказу американские минные тральщики продолжат очищать пролив, утроив усилия.

Ни одна из сторон не может позволить себе уступить, но эскалация грозит полным коллапсом морской торговли в регионе. США продолжают наращивать давление, перехватывая иранские танкеры в Индийском океане и расширяя географию операций, в то время как Иран закрепляет роль “привратника” пролива, взимая плату за проход.

Минная угроза добавляет новое измерение в конфликт. Шестимесячный прогноз Пентагона по разминированию означает, что даже в случае достижения политического урегулирования экономические последствия будут ощущаться на протяжении большей части 2026 года. Приказ Трампа об открытии огня на поражение по минным заградителям и одновременное усиление тральных работ свидетельствуют о намерении Вашингтона форсировать восстановление контроля над проливом, однако реальные сроки его полноценного открытия для коммерческого судоходства остаются неопределенными.

Что происходит между США и Ираном?

Первоначальное соглашение о прекращении огня между США и ИРИ вступило в силу 8 апреля, и 22 апреля Трамп объявил о его продлении “по просьбе Пакистана”. Однако Тегеран отказался признать легитимность продления, назвав его “бессмысленным”, пока сохраняется военно-морская блокада.

Исламская Республика еще не приняла окончательного решения об участии в следующем раунде переговоров. Запланированный визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан был отменен.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что не рассматривает захват Ираном коммерческих судов как нарушение перемирия, поскольку они не были американскими или израильскими. Требования США для прекращения конфликта включают остановку иранской ядерной программы, передачу высокообогащенного урана и возобновление судоходства через Ормузский пролив. Тегеран настаивает на снятии блокады в качестве предварительного условия.