Противостояние в Ормузском проливе 2026: США и Иран на грани срыва переговоров?

Расскажем, когда заканчивается перемирие США и Ирана, что известно о переговорах Ирана и США в Исламабаде, отказался ли Иран от ядерной программы, Ормузский пролив открыт или закрыт сейчас, когда будет второй раунд переговоров США и Ирана, а также какова роль Пакистана в новых переговорах.

Американские военные захватили иранский контейнеровоз в Оманском заливе, Тегеран нанес ответные удары беспилотниками по американским судам, Ормуз вновь закрыт, а иранская делегация в Исламабад пока что не прибыла. Война, остановленная 9 апреля, может возобновиться уже в середине этой недели, если стороны не найдут способ ее предотвратить.

Когда заканчивается перемирие США и Ирана?

Война на Ближнем Востоке вспыхнула в конце февраля, когда в результате совместных ударов Израиля и Ирана погиб предыдущий верховный лидер Исламской Республики. Вскоре после начала боевых действий ИРИ ввела контроль над Ормузским проливом - стратегическим водным путем, через который обычно проходит около четверти мирового объема нефти и СПГ. После нескольких недель военной эскалации и ряда ультиматумов со стороны Вашингтона 8 апреля при посредничестве Пакистана было объявлено двухнедельное прекращение огня. По условиям перемирия предполагалось не только прекращение военных действий, но и открытие Ормуза для коммерческого судоходства. Срок действия этого перемирия истекает 22 апреля.

Что известно о переговорах Ирана и США в Исламабаде?

Первый раунд прямых переговоров состоялся в столице Пакистана с 11 по 12 апреля. Делегацию Белого дома возглавлял вице-президент Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер. Иранскую сторону представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

Переговоры, длившиеся почти сутки, завершились без достижения какого-либо соглашения. Основными проблемными пунктами стали: судьба иранского высокообогащенного урана; контроль над Ормузским проливом; иранская ядерная программа в целом; прекращение поддержки региональных союзников, включая “Хезболлу”; снятие американских санкций и разморозка иранских активов.

По данным источников Axios, ИРИ настаивал на полном контроле над проливом и не обсуждал отказ от своих запасов обогащенного урана, а Вашингтон требовал от Тегерана передачи около 440-450 кг обогащенного урана и настаивал на совместном контроле над водным путем. Стороны обменялись обвинениями в срыве переговоров: Белый дом заявил, что Тегеран не намерен отказываться от ядерной программы, а иранская сторона - о чрезмерных требованиях и амбициях США.

Иран отказался от ядерной программы?

Ядерное досье остается центральным спорным вопросом. США предложили приостановку иранской ядерной деятельности на 20 лет. Исламская Республика в ответ выдвинула предложение о пятилетней паузе - оно было отвергнуто американской стороной. Американский лидер неоднократно заявлял, что США получат обогащенный уран, укрытый, как считается, в иранских объектах, подвергшихся ударам в прошлом году. В одном из выступлений он утверждал, что иранская сторона согласилась бессрочно приостановить ядерную программу, однако официальные лица ИРИ опровергли эти заявления. При этом замглавы МИД Саид Хатибзаде отверг возможность передачи обогащенного материала Вашингтону, назвав это требование "невыполнимым".

Ормузский пролив открыт или закрыт сейчас?

Ситуация в Ормузском проливе развивалась в последние дни хаотично. Еще 17 апреля в МИД ИРИ объявили, что пролив будет полностью открыт для коммерческого судоходства на оставшийся период перемирия, связав это решение с заключением израильско-ливанского прекращения огня. Однако уже менее чем через сутки КСИР объявил о возобновлении контроля над водным путем. Причиной стало заявление Трампа о том, что американская военно-морская блокада иранских портов останется в силе до полного соглашения с Ираном. В КСИР предупредили, что любое судно, приближающееся к проливу, подвергнется атаке.

По данным отслеживающих сервисов, таких как MarineTraffic, движение через пролив практически полностью остановилось. В субботу 19 апреля иранские катера открыли огонь по нескольким судам, пытавшимся пройти через водный путь, включая французский военный корабль и британское торговое судно. Правительство Индии вызвало иранского посла в Нью-Дели, выразив глубокую обеспокоенность по поводу обстрела двух судов под индийским флагом.

В ночь на 20 апреля американские военные осуществили захват контейнеровоза "Туска" под иранским флагом - первого невоенного иранского судна, подвергшегося удару США в ходе текущей войны, и первого грузового судна, захваченного с начала военно-морской блокады. Согласно заявлению Центкома США, американский эсминец произвел выстрел по машинному отделению иранского судна после того, как экипаж в течение шести часов игнорировал неоднократные предупреждения. Впоследствии морские пехотинцы из 31-го экспедиционного отряда морской пехоты высадились на борт с вертолетов, взяв судно под контроль. Тегеран назвал захват "пиратством" и заявил о намерении предпринять ответные действия.

Когда будет второй раунд переговоров США и Ирана?

Перспективы продолжения переговоров остаются неопределенными, однако сегодня Тегеран продолжает активно обсуждать с Пакистаном подготовку ко второму раунду.

С одной стороны, Трамп сегодня подтвердил, что американские переговорщики в данный момент направляются в Исламабад для продолжения диалога. Состав делегации остается тем же: Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Кроме того, данные отслеживания полетов показали, что за последние пару дней на авиабазе ВВС Пакистана Нур-Хан приземлились уже шесть правительственных самолетов США с техническим оснащением для сопровождения американской делегации и проведения переговоров.

С другой стороны, вчера утром МИД ИРИ сообщил, что иранская сторона на данный момент не планирует участвовать в новом раунде переговоров, обвинив Вашингтон в нарушении режима прекращения огня с самого начала его реализации и несерьезном отношении к дипломатическому процессу. Тегеран уведомил Вашингтон через пакистанских посредников, что отсутствие "чрезмерных требований" со стороны американцев остается главным условием для продолжения переговоров.

Мохаммад Багер Галибаф признал наличие "прогресса" в переговорах, но подчеркнул, что остается много пробелов, а некоторые фундаментальные моменты остаются нерешенными. Иранские ВС, по его словам, находятся в полной готовности к возобновлению боевых действий со стороны США в любой момент.

Тем не менее, по данным пакистанских источников, иранская делегация все же намерена прибыть в Исламабад 21 апреля. Ее, как и в первом раунде, возглавит Галибаф, также в состав войдет Аракчи.

Какова роль Пакистана в новых переговорах США и Ирана?

Пакистан остается главным посредником между Вашингтоном и Тегераном. После первого раунда переговоров в Исламабаде главнокомандующий пакистанской армией Асим Мунир посетил Тегеран с новыми предложениями от США. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел долгий телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого информировал его о своих недавних визитах в Саудовскую Аравию, Катар и Турцию для достижения консенсуса в поддержку устойчивого процесса диалога и дипломатии.

Главы МИД Пакистана и Ирана Исхак Дар и Аббас Арагчи также провели телефонные консультации, обсудив необходимость продолжения диалога и взаимодействия как важнейшего условия для скорейшего решения текущих проблем. Египет, еще один участник посреднических усилий, выразил осторожный оптимизм: министр иностранных дел Бадр Абделатти заявил, что Каир и Исламабад надеются достичь окончательного соглашения в ближайшие дни.

Исламабад готовился к многодневным переговорам: отели Marriott и Serena попросили гостей освободить номера, дороги в "Красную зону" столицы были перекрыты, в город стянуты тысячи дополнительных полицейских и военизированных формирований.

Цель посредников - достижение меморандума о взаимопонимании, который фактически продлит режим прекращения огня и предоставит переговорщикам более длительный период - до 60 дней - для заключения более долгосрочного мирного соглашения.