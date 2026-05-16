Переговоры США и Ирана 2026: обогащенный уран, Ормузский пролив и санкции, что происходит?

Расскажем, на каком этапе переговоры между США и Ираном, как посредники пытаются помирить США и Иран, что предложили США Ирану, почему США против ядерной программы Ирана, какая сейчас обстановка в Ормузском проливе, а также снимут ли санкции с Ирана.

На протяжении нескольких недель президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал, что готов в любой момент отдать приказ о возобновлении полномасштабных ударов по Ирану, если переговоры не дадут нужного результата. Атака, запланированная на 19 мая, была отменена буквально в последний момент. Тем не менее Трамп продолжал нагнетать риторику: перемирие он называл “едва живым”, а сами переговоры характеризовал как “пограничные” между сделкой и возобновлением бомбардировок.

Однако на сегодняшний день картина немного изменилась. Интенсивная дипломатия, включающая несколько раундов обмена мирными планами, привела к тому, что стороны приблизились к соглашению. О прогрессе в переговорах сегодня заявил и госсекретарь США Марко Рубио. Появились сообщения о согласовании финального проекта мирного соглашения, а американский сенат наконец поддержал резолюцию о прекращении боевых действий. На фоне этих событий угроза немедленного возобновления войны отступила, хотя принципиальные разногласия по ядерной программе Ирана, Ормузскому проливу и ряду других вопросов сохраняются и могут затянуть процесс окончательного урегулирования.

На каком этапе переговоры между США и Ираном?

С апреля вооруженные столкновения между США и Ираном в основном прекратились, однако прочного мирного соглашения пока достичь не удается, поскольку и Вашингтон, и Тегеран не удовлетворены предлагаемыми друг другом условиями. После перемирия в Исламабаде прошли прямые переговоры, но они окончились безрезультатно. По мнению главы Белого дома, еще недавно переговоры балансировали на грани между возобновлением ударов и сделкой о прекращении войны. Однако 22 мая иранское агентство ILNA сообщило, что между США и Ираном при посредничестве Пакистана был согласован финальный проект мирного соглашения, и в ближайшее время может быть объявлено о достигнутых договоренностях.

На этой неделе сенат США все-таки поддержал резолюцию о прекращении боевых действий против Исламской Республики. Это отражает растущее внутриполитическое давление на администрацию Трампа: согласно опросу Reuters/Ipsos, две трети американцев не считают, что Трамп дал четкое обоснование войны, и такая же доля ощущает финансовое бремя от конфликта. Рейтинг одобрения Трампа в 36% остается значительно ниже прошлогоднего показателя в 47% в преддверии промежуточных выборов в ноябре, которые могут определить, сохранит ли Республиканская партия контроль над Конгрессом.

На геополитическом уровне возобновление боевых действий повлияет на способность США реагировать на угрозы в других регионах, включая Индо-Тихоокеанский, на фоне растущей обеспокоенности по поводу истощения американских запасов боеприпасов после пяти недель бомбардировок Ирана. Конфликт уже снизил готовность Вашингтона к другим потенциальным конфронтациям. Кроме того, между Трампом и премьер-министром Израиля Нетаньяху возникли разногласия: израильский премьер считает отсрочку атак ошибкой и скептически относится к возможности достижения соглашения через переговоры. При этом, по данным Washington Post со ссылкой на разведданные ЦРУ, Иран сохранил 70% довоенного арсенала баллистических ракет, а часть поврежденных вооружений Тегеран успел отремонтировать и даже собирает новые ракеты.

Как посредники пытаются помирить США и Иран?

Пакистан продолжает выступать основным посредником в контактах между ИРИ и Белым домом. Именно в Исламабаде в апреле прошли единственные прямые переговоры между официальными лицами Вашингтона и Тегерана с момента начала войны. Пакистан продолжает передавать информацию между сторонами, и в случае достижения договоренности Исламабад может снова стать местом проведения их встречи. Глава пакистанской армии Асим Мунир прибыл в Тегеран в пятницу 22 мая и до поздней ночи встречался с главой МИД Аббасом Аракчи. Они обменялись мнениями о последних дипломатических усилиях и инициативах по предотвращению эскалации напряженности. Этот визит стал вторым менее чем за неделю и рассматривается как признак существенного прогресса в переговорах.

В субботу 23 мая Мунир встретился со спикером парламента ИРИ Мохаммадом Багером Галибафом, который заявил, что США не являются честной стороной в переговорах о прекращении войны и что ИРИ не поступится своими национальными правами. Он добавил, что Тегеран будет добиваться своих "законных прав" как на поле боя, так и дипломатическим путем, но добавил, что не может доверять стороне, лишенной честности - обвинение, которое Иран выдвигал уже неоднократно.

Параллельно Аракчи провел телефонные переговоры со своими коллегами из Турции, Ирака, Катара и Омана, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем о состоянии мирных переговоров. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и министр иностранных дел Исхак Дар вылетели в Китай, главного торгового партнера Ирана, с четырехдневным визитом, в ходе которого, как ожидается, будут обсуждаться усилия по урегулированию продолжающегося кризиса. Сам Трамп в пятницу подтвердил, что даже не поедет на свадьбу своего сына и останется в Вашингтоне из-за "обстоятельств, касающихся государственных дел".

Почему США против ядерной программы Ирана?

США выступают против ядерной программы Ирана, опасаясь, что она может привести к созданию ядерного оружия. Это, по мнению Вашингтона, спровоцирует гонку вооружений на Ближнем Востоке, напрямую угрожает безопасности Израиля и кардинально изменит стратегический баланс сил в регионе. Тегеран, в свою очередь, отвергает обвинения в стремлении создать ядерное оружие и утверждает, что программа носит мирный характер. При этом Иран никогда не заявлял о намерении создать ядерное оружие.

Вот и сейчас главным камнем преткновения остаются содержащиеся в ИРИ запасы обогащенного урана. В США хотят, чтобы эти запасы были переданы им, но 21 мая верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился не вывозить запасы из страны. Ранее в Иране были готов рассмотреть возможность передачи урана третьей стороне - если это вообще произойдет. Ранее глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил, что стороны зашли в тупик по вопросу об обогащенном уране, и эта тема будет "отложена" до более позднего этапа переговоров.

Вашингтон и Тегеран также спорят о том, следует ли вообще разрешать Ирану обогащать уран. В соответствии с СВПД, подписанным при администрации Обамы с рядом стран в 2015 году, Иран мог продолжать обогащение до 3,87% - этого достаточно для развития ядерной энергетической программы. Трамп вывел США из этого соглашения в 2018 году, несмотря на последовательные отчеты МАГАТЭ о том, что Иран соблюдал его условия. Теперь США хотят ввести мораторий на любое обогащение урана сроком до 20 лет.

Тегеран, со своей стороны, хочет, чтобы на первом этапе переговоры сосредоточились на прекращении боевых действий, а затем уже на втором этапе перешли к обсуждению его ядерной программы и поддержки прокси-группировок. Он отвергает демонтаж своей ядерной программы и требует признания своего влияния в ключевом водном пути.

Какая сейчас обстановка в Ормузском проливе?

К маю Иран значительно расширил свои претензии на контроль над проливом. В начале этой недели в ИРИ объявили о создании госагентства по управлению проливом и контролю за судоходством. 22 мая Иран опубликовал карту, на которой заявляет о праве регулировать судоходство на участке пролива, глубоко заходящем в территориальные воды ОАЭ и Омана. В связи с этим Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ предупредили судоходные компании через Международную морскую организацию не подчиняться требованиям Ирана.

Иран также ввел процедуру подачи заявок по электронной почте для судов, желающих пройти через пролив под контролем иранской структуры. По данным Bloomberg, на данный момент пошлины платят лишь суда, преимущественно связанные с Китаем. Ни один судовладелец под западным флагом публично не признал, что осуществлял такие платежи, в том числе из-за риска попасть под санкции США. Технические группы из ИРИ и Омана встретились в Маскате для переговоров о механизме безопасного транзита.

КСИР сообщил о прохождении 25 судов через пролив за сутки при координации и обеспечении безопасности со стороны ВМС ИРИ, за день до этого их число составило 35. Но многие судоходные компании не планируют пользоваться проходом до завершения войны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снимут ли санкции с Ирана?

Вопрос санкций - также один из центральных в переговорном процессе. Иран требует полного снятия санкций и разморозки зарубежных активов. Последний проект соглашения предполагает постепенную отмену американских санкций против Исламской Республики в рамках будущего соглашения, однако от Тегерана потребуется четкое выполнение всех условий. Ранее по информации Tasnim, Вашингтон согласился приостановить действие нефтяных санкций против ИРИ на время переговоров. При этом Белый дом не согласился разморозить более 25% заблокированных иранских средств. Для Ирана экономический ущерб от войны реален и нарастает, усиливая нагрузку на и без того пострадавшую экономику.