Война в Иране 2026: вступят ли арабские страны в конфликт?

В первом раунде конфликта Иран противостоял Израилю и Америке, арабские страны участвовали лишь косвенно. Изменилась ли их позиция, кто выступает за войну с Ираном, а кто против?

Война на Ближнем Востоке поставлена на паузу c начала апреля, попытки вести мирные переговоры между Ираном и США продолжаются, при этом возвращение к боевым действиям не исключено. 6 мая в своей социальной сети американский президент Дональд Трамп написал, что если Иран не согласится на сделку, бомбардировки возобновятся.

Арабские страны против войны с Ираном?

В широком смысле арабские страны региона против войны с Ираном как таковой и против собственного участия в ней. Для них быть втянутыми в конфликт чревато экономическими и внутриполитическими рисками, а также потерей репутации как мировых центров инноваций, инвестиций и туризма. Между тем потери, которые они понесли во время 6-недельного обмена ударами между Ираном, Израилем и США - крайне болезненны. В ходе войны 2026 Иран атаковал все шесть арабских государств региона, уничтожая важную инфраструктуру и угрожая мирному населению. Кроме того, сегодня Ормузский пролив, важнейшая торговая артерия по-прежнему заблокирован, что негативно сказывается на экономиках всех государств региона. Но достаточно ли этого для вмешательства в войну?

Кто принимает решения в Персидском заливе?

Все арабские страны Персидского залива экономически сильны и обладают определенным военным потенциалом. Кроме того, в Кувейте, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Омане есть американский контингент. Однако не все эти государства, у которых есть собственный Совет сотрудничества, одинаково влиятельны с точки зрения принятия геополитических решений. По большому счету, лидера в регионе два: Саудовская Аравия и ОАЭ. Когда конфликт между Ираном с одной стороны и Израилем и США с другой начался в конце февраля, и Саудовская Аравия, и ОАЭ заявили, что не предоставят ни свою территорию, ни свое воздушное пространство для атак против Ирана. Однако с тех пор многое изменилось.

На чьей стороне ОАЭ?

На днях Bloomberg, ссылаясь на собственные источники сообщил, что ОАЭ с самого начала войны в Иране пытались убедить Саудовскую Аравию, Катар и другие государства региона к координированному военному ответу на ракетные атаки Исламской Республики. По словам источников, президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян лично звонил другим лидерам, призывая их к сдерживанию иранской угрозы. Не встретив поддержки со стороны соседних государств, ОАЭ решились действовать самостоятельно.

ОАЭ атаковали Иран?

Иранское военное руководство открыто не обвиняло ОАЭ в атаках во время войны, однако государственные СМИ и политологи часто намекали на то, что ОАЭ действительно причастны к ударам по Исламской Республике, в том числе по энергетической инфраструктуре.

В свою очередь израильские СМИ в начале марта сообщали о том, что истребители ОАЭ нанесли удары по опреснительному сооружению на острове Кешм. При этом официальные лица Эмиратов отвергли эти сообщения, назвав их фейковыми новостями.

Между тем 15 мая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели министр иностранных дел Аббас Аракчи обвинил ОАЭ в прямом участии в военных операциях против Ирана.

Что происходит между Ираном и ОАЭ?

Иран предупреждает ОАЭ, что в случае возобновления США и Израилем атак, ОАЭ подвергнется мощнейшим ударам со стороны Исламской Республики. Корпус Стражей Исламской революции называет ОАЭ ”пристанищем американцев и сионистов”, а размещение ими иностранного военного контингента и оборудования - ”предательством ислама и мусульман”. По мнению Ирана, углубление военных и политических связей между Абу-Даби, Вашингтоном и Тель-Авивом усугубляет региональную нестабильность. В свою очередь ОАЭ с самого начала войны на Ближнем Востоке осуждают иранские атаки и заявляют о том, что у них есть право на ответ, в том числе и военный.

Причина разногласий между Ираном и ОАЭ - расширение сотрудничества Эмиратов с Израилем. В 2020 году Абу-Даби подписали Авраамические соглашения по нормализации отношений с еврейским государством, и с тех пор военные и разведывательные связи между двумя странами укрепляются. Во время войны в марте-апреле 2026 года Израиль отправил в ОАЭ свои системы ”Железного купола” и десятки военных для их обслуживания. Кроме того, Абу-Даби заявляет, что иранские атаки на арабские государства только укрепляют отношения между Израилем и странами региона.

На чьей стороне Саудовская Аравия?

Саудовская Аравия, которая долгое время оставалась главной силой в регионе Персидского залива, выступает против агрессии в отношении Ирана. Эр-Рияд стремится к миру и, как сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники, призывает страны региона заключить пакт о ненападении с Ираном. Саудовскую Аравию поддерживают и европейские страны, поскольку, по их мнению, это единственный способ избежать дальнейшей эскалации в регионе. Из арабских стран региона единственные, кто, вероятно, будет против пакта, это ОАЭ, которые рассматривают Иран как угрозу. Кроме того, видение будущего региона Абу-Даби в последнее время не совпадает с видением Эр-Рияда - между двумя странами очевидный политический раскол.

Как будут развиваться события на Ближнем Востоке в отношении Ирана в дальнейшем во многом зависит от политической воли и понимания целесообразности принятия тех или иных решений. Война не выгодна ни для одного из государств региона, однако смогут ли они продолжать оставаться в стороне, неизвестно.