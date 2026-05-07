США против Ирана 2026: ядерная программа, Трамп и Китай, что дальше?

Спустя более чем два месяца после начала военного конфликта между США и Ираном, ситуация на Ближнем Востоке характеризуется крайней степенью неопределенности и балансированием на грани возобновления полномасштабных боевых действий. Формально действующий режим прекращения огня находится под угрозой срыва, поскольку дипломатические усилия по достижению постоянного мирного соглашения застряли в тупике.

Почему США напали на Иран в 2026 году?

В конце зимы США и Израиль нанесли скоординированные массированные авиационные и ракетные удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. Операция была нацелена на подрыв иранской ядерной и ракетной программ, которые, по мнению Вашингтона и Тель-Авива, представляли прямую угрозу. В результате атаки погиб Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных официальных лиц, что вызвало в стране 40-дневный траур и резкое ожесточение позиции Тегерана. Ответ Ирана последовал незамедлительно: были нанесены массированные ракетные и беспилотные удары по американским военным объектам и базам в регионе, а также по территории союзников США, включая ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию.

Ключевым ответным шагом стало установление Тегераном фактического контроля над Ормузским проливом, через который до войны проходило около 20% глобальных поставок нефти и газа, что фактически заблокировало этот стратегический маршрут для значительной части международного судоходства и спровоцировало глобальный энергетический кризис. США, в свою очередь, с 13 апреля ввели и активно поддерживают военно-морскую блокаду иранских портов.

Как идут переговоры между США и Ираном?

Камнем преткновения на переговорах, которые ведутся при посредничестве Пакистана, служат принципиально разные подходы сторон к повестке дня. Вашингтон, в лице президента Дональда Трампа, настаивает на том, что первоочередным условием для любого дальнейшего обсуждения является полное и верифицируемое свертывание Ираном своей ядерной программы: отказ от обогащения урана на срок не менее 12 лет, передача всех накопленных запасов (около 440 кг высокообогащенного урана) и демонтаж ключевых ядерных объектов. Лишь после выполнения этих условий США готовы обсуждать снятие санкций и военно-морской блокады.

Тегеран же, напротив, требует в качестве первого шага полного прекращения войны на всех фронтах, снятия всех санкций и блокады, размораживания своих зарубежных активов и предоставления твердых международных гарантий безопасности от нового нападения. Иранская сторона настаивает на том, чтобы обсуждение ее ядерного досье было отложено на последующие этапы переговоров, категорически отказываясь от демонтажа инфраструктуры. Этот фундаментальный спор о последовательности шагов и приоритетности требований привел к тому, что прошедшие в середине апреля в Исламабаде прямые переговоры между делегациями США и Ирана завершились безрезультатно, и с тех пор диалог осуществляется исключительно через посредников.

Будут ли переговоры США и Ирана в Пакистане?

Исламабад продолжает выполнять функции главного и, по сути, единственного официального посредника в коммуникации между враждующими сторонами. Несмотря на попытки ряда стран, включая Катар, внести свой вклад в деэскалацию, именно пакистанская сторона осуществляет передачу всех письменных предложений и контрпредложений между Тегераном и Вашингтоном в удаленном формате. Более того, как подтвердил сегодня посол Пакистана в России, Исламабад остается наиболее вероятной площадкой для нового раунда прямых переговоров, поскольку обе стороны конфликта считают его честным и беспристрастным посредником.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала о возможности организации таких переговоров на этой неделе. Однако на фоне последнего дипломатического кризиса, связанного с категорическим неприятием президентом Трампом иранского мирного предложения, а также на фоне обвинений CBS в укрывательстве Пакистаном иранских военных самолетов (что было официально опровергнуто МИД Пакистана), перспективы скорейшей организации новой встречи остаются под вопросом.

Что сказал Трамп о предложении Ирана?

10 мая Иран передал свой ответ на последнее американское предложение из 14 пунктов. По данным Tasnim, иранский проект предусматривал следующие ключевые условия: немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; предоставление твердых гарантий неповторения агрессии против Ирана, желательно закрепленных в резолюции Совбеза ООН; отмену всех санкций США и снятие военно-морской блокады иранских портов; разблокирование и возврат всех иранских зарубежных активов; а также обеспечение безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, но с сохранением за Тегераном контрольных функций в этом стратегическом районе.

Ядерная программа в предложении не упоминалась, поскольку Тегеран настаивает на переносе ее обсуждения на более поздний этап. Американский лидер в крайне резкой форме отверг это предложение, назвав его "совершенно неприемлемым", а само перемирие, по его выражению, находится на "массивной системе жизнеобеспечения" с вероятностью выживания в 1%. Помимо принципиального несогласия с отказом Ирана обсуждать ядерное досье, Трамп обвинил Тегеран в затягивании времени и в том, что он ранее якобы дал устное согласие на передачу обогащенного урана, но затем отказался закрепить это обязательство на бумаге.

Каковы текущие разногласия по ядерной программе Ирана?

Ядерный вопрос остается главным камнем преткновения. Позиция США, заявленная как "красная линия", требует от Ирана не только приостановки, но и полного демонтажа военной составляющей ядерной программы. Это включает: 20-летний мораторий на любое обогащение урана; передачу всех накопленных запасов высокообогащенного урана самим США или третьей стране под их контролем; закрытие ряда ключевых ядерных объектов.

Иран, по информации WSJ, в ответных неформальных контактах выражал готовность обсудить компромиссные варианты: разбавление части своего уранового запаса и передачу другой части на хранение в третью страну (например, в Россию), а также приостановку обогащения на срок 15-20 лет. Однако Тегеран категорически отвергает любое обсуждение демонтажа своей ядерной инфраструктуры, считая это посягательством на свой суверенитет и научно-технический потенциал. Отказ Ирана включить ядерную повестку в первичный пакет переговоров и был воспринят Трампом как главная причина отторжения предложения.

Что происходит в Ормузском проливе сегодня?

Обстановка в районе пролива остается взрывоопасной, несмотря на формальное перемирие. Иран продолжает удерживать контроль над проливом, используя большое количество быстроходных катеров КСИР, а также минно-ракетные и беспилотные средства. Любые попытки судов третьих стран пройти пролив без согласования с иранскими властями пресекаются. США с 13 апреля применяют военно-морскую блокаду иранских портов. По данным CENTCOM на 12 мая, в рамках этой операции были перенаправлены 65 коммерческих судов, следовавших в Иран или из него, а 4 судна-нарушителя были выведены из строя. Ранее сообщалось о блокировании доступа примерно 70 танкерам, способным перевезти более 166 млн баррелей иранской нефти стоимостью свыше $13 млрд.

Между военно-морскими силами двух стран периодически происходят столкновения: зафиксированы взаимные обстрелы, захваты судов и атаки с использованием ракет, дронов и малых катеров. Попытка США провести в начале мая операцию "Проект Свобода" по силовому проведению судов через пролив столкнулась с жестким противодействием Ирана, что привело к атакам на коммерческие суда ОАЭ и Южной Кореи, рискнувшие пойти на прорыв блокады. Осознавая тупик, Великобритания и Франция инициировали коалицию из более чем 50 стран для обсуждения планов по обеспечению безопасности судоходства в проливе, однако Иран предупредил европейские страны о недопустимости вмешательства.

Что говорит Китай о войне с Ираном?

Китай, являясь крупнейшим экономическим и стратегическим партнером Ирана, занимает двойственную позицию. С одной стороны, Пекин критикует военные действия США и Израиля как "нелегитимные" и нарушающие международное право, активно поддерживает Иран по дипломатическим каналам, в том числе в СБ ООН, где вместе с Россией блокирует резолюции с осуждением Тегерана. Китайские компании, по указанию правительства, игнорируют американские санкции и продолжают закупки иранской нефти (по некоторым данным, до 90% иранского экспорта).

С другой стороны, Китай крайне заинтересован в скорейшем восстановлении стабильности в регионе и открытии Ормузского пролива, перебои в работе которого наносят серьезный ущерб его экономике и энергетической безопасности. Ожидается, что предстоящий 13-15 мая визит Трампа в Пекин будет посвящен в том числе и попыткам США оказать давление на КНР, чтобы та использовала свои рычаги влияния для того, чтобы принудить Иран к уступкам на переговорах и открытию пролива. Пекин же заявляет о намерении "играть активную роль в деле прекращения огня и возобновлении переговоров", стремясь закрепить за собой статус глобальной посреднической державы.

Каковы экономические последствия войны в Иране?

Конфликт на Ближнем Востоке оказал крайне деструктивное воздействие на мировую экономику, которое продолжает углубляться. Перекрытие Ормузского пролива привело к резкому скачку цен на энергоносители. Сегодня баррель нефти марки Brent торговался по цене $99,95, а американской WTI - по $105,50. Существует прогноз, что цены на бензин в США могут повсеместно достигнуть $7-8 за галлон. Кризис привел к значительному сокращению мировых запасов нефти, которые близки к минимальным значениям с 2018 года, а также к росту цен на удобрения, полимеры и другие промышленные товары. Нарушение традиционных маршрутов транспортировки грузов вызвало вынужденную переориентацию потоков, что привело к росту транзита через Панамский канал примерно на 20% и увеличению его доходов на 15%, со средней стоимостью аукционных слотов в $385 тысяч против довоенных $135 тысяч. В долгосрочной перспективе аналитики ожидают замедления темпов роста мировой экономики.

Что дальше с войной в Иране?

Дальнейшая эскалация военных действий представляется высоковероятной, особенно учитывая растущее нетерпение администрации Трампа и наличие в ней сторонников силового давления на Иран. Однако возобновление полномасштабных бомбардировок и наземной операции, учитывая пока сохраняющийся ракетный арсенал Тегерана и его контроль над проливом, чревато затяжной войной на истощение с катастрофическими последствиями для всей мировой экономики. Альтернативный путь - поиск временного, рамочного соглашения, которое позволило бы отложить наиболее спорные вопросы, зафиксировать прекращение огня на более прочной основе и обеспечить постепенное снятие взаимных блокад.

Промежуточным вариантом рассматриваются ограниченные военные операции США, направленные на точечное подавление иранских сил, препятствующих открытию пролива. Однако такие действия сопряжены с высоким риском перерастания в неуправляемую эскалацию. Важнейшим фактором, способным изменить динамику, являются итоги визита Трампа в Пекин и то, сможет ли Китай предложить пути выхода из кризиса, приемлемые для обеих воюющих сторон и, одновременно, отвечающие его собственным стратегическим интересам.