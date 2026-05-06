Зачем Аракчи поехал в Пекин?

Михаил Богданов

Визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Пекин стал кульминацией его турне. Поездка состоялась ровно за неделю до саммита Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Тегеран дал Пекину козырь, который тот сможет разыграть в диалоге с Вашингтоном.

Куда и почему ездил Аракчи?

В конце апреля – начале мая Аракчи совершил дипломатическое турне, последовательно посетив Пакистан, Оман, Россию и Китай. Логика маршрута не случайна: значение принимающей стороны для Ирана последовательно возрастало.

Пакистан и Оман – традиционные каналы для коммуникации с США, поскольку Исламабад исторически поддерживает связь между Тегераном и Вашингтоном, а Маскат не раз выступал посредником в непрямых переговорах, включая обмен заключенными и контакты по ядерной программе. Эти визиты стали «разведкой боем» – зондированием готовности американской стороны к компромиссам через посредников.

Россия представляет для Ирана военно-политический тыл: в Санкт-Петербурге Аракчи встречался с Владимиром Путиным и обсудил координацию по региональной безопасности.

Китай же стал завершающей и ключевой точкой турне. Пекин остается крупнейшим экономическим партнером Ирана, но на сегодня важнее хронология: ни одна другая столица из тех, которые посетил иранский министр, не имеет такого прямого выхода на Белый дом в обозримом будущем.

Отношения Ирана и Китая

Эксперт по международным вопросам Хасан Ханизаде сказал Mehr News Agency:

Визит прошел в рамках существующих консультаций между Ираном и двумя великими державами – Россией и Китаем. Причем Китай является одним из стратегических партнеров Ирана в экономической сфере и обладает высоким влиянием на региональные и мировые события

Действительно, отношения Тегерана и Пекина давно вышли за рамки обычного торгового партнерства: более 90% иранского экспорта нефти – около 1,5 млн баррелей в день — уходит в Китай, который стал фактически монопольным покупателем иранской нефти в обход американских санкций, что создает парадоксальную зависимость — Тегеран нуждается в китайском спросе, но и Пекин зависит от стабильности поставок из Ирана.

Однако стратегическая глубина отношений раскрывается в военно-технической плоскости: по данным американской разведки, в ходе начавшейся войны Китай рассматривал возможность передачи Ирану радиолокационных систем X-диапазона — передовых радаров, способных отслеживать низколетящие беспилотники и крылатые ракеты. Эта информация, обнародованная CBS News в апреле 2026 года, стала сигналом того, что Пекин готов оказывать Тегерану поддержку, близкую к «красной чертой» прямого военного вмешательства, и даже если передача так и не состоялась (Китай это отрицает, а Трамп заявил, что Си заверил его в обратном), сам факт обсуждения говорит о беспрецедентном уровне доверия.

Какова позиция Ирана?

В ходе переговоров с Ван И Аракчи сделал два заявления, которые в дипломатическом языке звучат как программные.

Иран высоко ценит и разделяет выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином четыре предложения по поддержанию и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке

- Аракчи

Хотя полный текст китайского плана не публиковался, исходя из контекста переговоров и текущей ситуации можно реконструировать его вероятное содержание:

контроль над эскалацией

нераспространение конфликта на акваторию Персидского залива

обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе

постконфликтное урегулирование с участием всех региональных игроков.

Иран доверяет Китаю и рассчитывает на то, что Пекин продолжит играть активную роль в содействии миру

- Аракчи

Он также заявил, что Иран поддерживает создание «новой постконфликтной региональной архитектуры, способной комплексно обеспечивать развитие и безопасность», что является прямым ответом на американские концепции переустройства Ближнего Востока — будь то I2U2 (Индия, Израиль, ОАЭ, США) или «Авраамовы соглашения 2.0».

В отличие от Вашингтона, который предлагает изоляцию Ирана и его выдавливание из региональных процессов, китайская модель подразумевает интеграцию: Пекин не требует от Тегерана разрыва связей с «Хезболлой» или хуситами — он предлагает экономическое развитие как инструмент стабилизации, и Тегеран этот подход принимает.

Китай в Ормузском проливе

Через Ормузский пролив проходит 20-30% мирового морского экспорта нефти. Для Китая, импортирующего более 40% нефти именно через этот узкий канал, блокада пролива — прямой удар по энергетической безопасности.

Китай стремится как можно скорее добиться устойчивого прекращения огня в регионе, поскольку сильно пострадал от кризисов в экономическом плане и нуждается в нефти Западной Азии. Любой кризис, который приведет к сокращению импорта Китая из региона окажет негативное влияние на его экономику

- Хасан Ханизаде

Авантюрные и агрессивные действия Америки в Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе, вызвали серьезные потрясения на нефтяном рынке, и рост цен на нефть в долгосрочной перспективе будет иметь негативные последствия. Поэтому Китай пытается действовать мирным путем и в будущем может выступить посредником между Ираном и Америкой, тем более что Трамп совершит поездку в Китай

- эксперт

Именно поэтому китайский министр Ван И на переговорах назвал приоритетной задачей скорейшее урегулирование вопроса об открытии Ормузского пролива.

3 сценария развития событий

Интрига заключается в том, каким образом иранское досье будет использовано на американо-китайской встрече 14–15 мая. Возможно 3 сценария:

Самый мягкий, но и самый маловероятный: Китай передает США позицию Ирана по ядерной сделке и гарантиям безопасности, выступая в роли «дипломатического курьера». Более реалистичный: Китай увязывает иранский вопрос с торговой сделкой с США – Вашингтон нуждается в доступе на китайский рынок и снижении торгового дефицита, а Пекин нуждается в стабильности поставок нефти, и обмен «сдержанность по Ирану на торговые преференции» представляет собой классический геоэкономический торг. Амбициозный: Пекин предлагает Трампу «сделку века наоборот» — вместо изоляции Ирана его постепенную реинтеграцию в мировую экономику в обмен на верифицируемые ограничения ядерной программы, причем Китай в этом сценарии выступает гарантом иранских обязательств. По словам Хасана Ханизаде, «процент потребностей Китая в нефти обеспечивается через Иран, и, видимо, председатель КНР в ходе визита Трампа разъяснит важность Ирана для Америки и стран региона».

Независимо от конкретного варианта, ясно, что послание, которое Аракчи привез в Пекин, сформирует рычаги для Си, когда тот сядет напротив Трампа, и у китайского лидера есть что предложить американскому президенту кроме традиционных уступок по торговле и Тайваню.