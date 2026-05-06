Война на Ближнем Востоке 2026: как Иран ответит США и что дальше?

Есть шанс, что вооруженное противостояние между США и Ираном вступает в решающую дипломатическую фазу. Расскажем, что происходит между Ираном и США сейчас, что предложили США Ирану, как Иран ответит США, что происходит в Ормузском проливе сегодня, сколько сейчас стоит нефть и что будет дальше.

Стороны приблизились к подписанию меморандума о взаимопонимании, который формально прекращает боевые действия и запускает тридцатидневный переговорный процесс по наиболее острым вопросам: судьба иранской ядерной программы, отмена санкций и разблокирование Ормузского пролива.

Что с перемирием Ирана и США?

Первоначальное прекращение огня, объявленное 8 апреля при пакистанском посредничестве, неоднократно продлевалось и к 7 мая формально сохраняет силу, несмотря на серию вооруженных инцидентов. Пакистан стал основным каналом связи между США и Исламской Республикой.

Что происходит между Ираном и США сейчас?

По информации Axios, а также источников Reuters и AFP, 6 мая американская сторона через пакистанских посредников передала Тегерану проект одностраничного меморандума о взаимопонимании в 14 пунктов.

Этот меморандум не является итоговым всеобъемлющим соглашением, а представляет собой рамочный документ, который запускает переговорный процесс. В нем не требуется немедленных уступок ни от одной из сторон, однако он обходит ряд принципиальных требований, которые Вашингтон выдвигал ранее, - в частности, по ограничению иранской ракетной программы и прекращению поддержки Тегераном вооруженных прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Что предложили США Ирану?

Прекращение боевых действий. Меморандум формально объявляет о завершении войны и запускает тридцатидневный период интенсивных переговоров по детальному всеобъемлющему соглашению;

Ядерная программа. Иран обязуется ввести мораторий на обогащение урана. Но срок моратория остается предметом торга: Тегеран предлагает пять лет, Вашингтон настаивает на 20 годах, в качестве компромисса обсуждаются 12-15 лет. Детальные переговоры по ядерной программе, как ожидается, состоятся на более позднем этапе;

Судьба обогащенного урана . Вопрос о запасах высокообогащенного урана - одного из центральных пунктов разногласий - в меморандуме прямо не урегулирован. По данным, переданным Израилю, Иран согласился на ключевое требование США: вывоз из страны примерно 450 кг урана, обогащенного до 60%. Президент Трамп заявил, что этот уран будет отправлен именно в США. Однако значительная часть иранских запасов урана остается погребенной под обломками ядерных объектов, разбомбленных в ходе первого этапа войны;

Санкции и активы . США обязуются отменить санкции и разморозить миллиарды долларов иранских авуаров, заблокированных в иностранных банках. Предполагается поэтапный процесс снятия ограничений, который не будет включать разморозку всех иранских активов единовременно;

Ормузский пролив. Стороны снимут взаимные ограничения на судоходство. Морская блокада иранских портов американцами и иранский контроль над проливом будут отменены в течение тридцатидневного переходного периода.

Как Иран ответит США?

Пока что Иран не дал формального ответа на последнее американское предложение, но ответ ожидается в ближайшем времени. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркивает, что предложение "на стадии изучения", а ответ будет передан через Пакистан после "завершения оценки".

Тегеран подчеркивает, что на данном этапе не ведет переговоров по своей ядерной программе - речь идет исключительно о прекращении войны на всех фронтах. Иранская сторона настаивает на двухэтапном подходе: сначала - завершение боевых действий, снятие санкций, прекращение блокады и предоставление прямых гарантий Совета Безопасности ООН; затем, во второй фазе, - обсуждение ядерного досье.

Примечательно, что предложенный США меморандум не является первым документом такого рода. Ранее, на прошлой неделе, Иран уже направлял в Вашингтон через Пакистан собственный встречный план из 14 пунктов - в ответ на первоначальный американский план из 9 пунктов. Таким образом, нынешний американский меморандум - это уже третий или четвертый раунд обмена письменными предложениями, и пока остается неясным, чем именно он отличается от иранского плана.

В иранском политическом истеблишменте преобладает скептический настрой. Представитель парламентского комитета по национальной безопасности Ибрагим Резаи охарактеризовал предложение как "список американских пожеланий, а не реальность". Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, возглавляющий переговорную команду, в социальных сетях опубликовал ироничный пост, указав, что операция "Поверь мне, бро" провалилась", добавив "Возвращаемся к рутине - операция Fauxios (от faux, "ложный", с отсылкой к Axios).

Агентство Fars назвало сообщения Axios и Reuters о скором соглашении "сфабрикованными", заявив, что они направлены на влияние на мировые рынки и снижение нефтяных цен, а не на отражение реальной ситуации. Вместе с тем, тон официальных заявлений Тегерана остается сдержанным: иранская сторона не отвергает предложение, а настаивает на его изучении.

Что происходит в Ормузском проливе сегодня?

Сегодня Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о постепенном снятии взаимных блокад. По данным Al Arabiya, соглашение предусматривает ослабление американской морской блокады в обмен на поэтапное открытие Ираном пролива для коммерческого судоходства, включая освобождение застрявших в проливе судов.

Иран, со своей стороны, объявил о введении нового механизма контроля над проливом. Согласно заявлению КСИР, суда должны будут направлять электронные запросы в специально созданный орган для получения разрешения и назначения коридора прохода.

Тем временем в проливе третий день подряд фиксируются масштабные сбои в работе GPS-навигации. По данным Tasnim, некоторые системы отслеживания судов показывали суда, движущиеся по суше.

Сколько сейчас стоит нефть?

Перспектива мирного урегулирования уже оказывает ощутимое влияние на мировые рынки. 7 мая цены на нефть резко упали: международный эталон Brent снизился на 3,5% - до $97,5 за баррель, а американский сорт WTI потерял более 3%, опустившись до $92. Ранее, на фоне эскалации, Brent в моменте опускался ниже $100, достигнув $96 за баррель, что отражает ожидания рынка относительно снижения рисков длительного нарушения поставок.

До появления надежд на сделку цены на нефть росли примерно на 40% с конца февраля, когда закрытие Ормузского пролива отрезало от мировых рынков сотни миллионов баррелей нефти Персидского залива. Средняя цена бензина в США к 6 мая достигла $4,52 за галлон. В самих США на этом фоне был зафиксирован рекордный объем экспорта нефтепродуктов: страна стала ключевым поставщиком топлива в мир, столкнувшийся с дефицитом предложения.

Экономическое давление вкупе с растущим недовольством избирателей на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс США и предстоящего саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 14-15 мая создают для американской администрации мощный стимул к скорейшему достижению договоренностей.

Иран и США - что дальше?

С одной стороны, сам факт появления детализированного письменного проекта, достижение договоренности о поэтапном открытии пролива и приостановка "Проекта Свобода" свидетельствуют о стремлении обеих сторон избежать полномасштабного возобновления боевых действий. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил надежду, что текущая динамика приведет к прочному миру. Ожидается, что Иран передаст свой ответ пакистанским посредникам в ближайшие часы.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также выразил оптимизм относительно способности США и Израиля положить конец ближневосточному кризису. Он подчеркнул, что любая сделка между США и Ираном должна учитывать интересы стран региона и всего мира. По его словам, Доха находится в контакте со всеми сторонами и, несмотря на расходящиеся позиции сторон, оценивает перспективу нахождения дипломатического решения как высокую. Катарская сторона отмечает позитивный прогресс в обмене сообщениями между США и Ираном и наличие указывающих на это признаков, однако при этом призывает к сдержанному оптимизму и осторожности в оценках.

С другой стороны, остаются неразрешенными фундаментальные противоречия: судьба накопленного высокообогащенного урана, масштаб и сроки демонтажа ядерной инфраструктуры, иранская ракетная программа и поддержка Тегераном прокси-сил в регионе. Меморандум не требует немедленных уступок ни от одной из сторон, а многие его ключевые параметры зависят от достижения итогового соглашения - что оставляет открытой возможность как возобновления конфликта, так и затяжной паузы, при которой активные боевые действия прекращены, но прочного урегулирования не достигнуто.

Кроме того, остается неясным, чем именно нынешний американский меморандум отличается от плана, предложенного Ираном неделей ранее, и насколько стороны готовы к компромиссу по каждому из расхождений. Маркеры подлинного прогресса - фактические отводы кораблей, первые транзакции по разморозке активов и возобновление танкерного трафика - пока отсутствуют. Поэтому текущий дипломатический оптимизм остается условным.