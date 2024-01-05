Ученица Плющенко решила представлять Армению

Фигуристка Софья Титова будет выступать под флагом Армении. В Ереване заявили, что к ним не обращались по данному вопросу и уточняют информацию в Москве.

Российская фигуристка Софья Титова сменит российское гражданство и будет выступать под армянским флагом, сообщает «Матч ТВ».

Телеканал отмечает, что спортсменка получила разрешение от Федерации фигурного катания РФ для смены российского спортивного гражданства на армянское.

При этом в Федерации фигурного катания РА заявили, что по данному вопросу к ним никто не обращался. В настоящее время информация уточняется совместно с Москвой.

Титова является ученицей олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В 2021 году она завоевала бронзу на Открытом чемпионате Москвы.