Вестник Кавказа

Ученица Плющенко решила представлять Армению

Ученица Плющенко решила представлять Армению
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фигуристка Софья Титова будет выступать под флагом Армении. В Ереване заявили, что к ним не обращались по данному вопросу и уточняют информацию в Москве.

Российская фигуристка Софья Титова сменит российское гражданство и будет выступать под армянским флагом, сообщает «Матч ТВ».

Телеканал отмечает, что спортсменка получила разрешение от Федерации фигурного катания РФ для смены российского спортивного гражданства на армянское.

При этом в Федерации фигурного катания РА заявили, что по данному вопросу к ним никто не обращался. В настоящее время информация уточняется совместно с Москвой.

Титова является ученицей олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В 2021 году она завоевала бронзу на Открытом чемпионате Москвы.

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