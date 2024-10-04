Вестник Кавказа

Атлас минеральных вод Кавказа создадут в Северной Осетии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Онлайн-атлас минеральных вод Большого Кавказского хребта решили разработать ученые из Северной Осетии. В него войдут данные не только о многочисленных источниках, но и пользе той или иной воды для здоровья.

Северо-Осетинский государственный университет (СОГУ) намерен создать электронный атлас минеральных вод Большого Кавказского хребта.

Проект претендует на грант Русского географического общества (РГО) и станет первым подобным атласом.

Ученые намерены включить в атлас не только информацию о сотнях источников минеральной воды, но и рекомендации по употреблению вод на основе их химического состава.

В электронном атласе можно будет найти данные о том, какую именно воду стоит принимать при тех или иных заболеваниях, отметил председатель отделения РГО-Северная Осетия, ректор СОГУ Алан Огоев на пресс-конференции в "ТАСС-Кавказ".

В будущем атлас может превратится в онлайн-платформу с дополняющей реальность AR-навигацией по СКФО, и повысит интерес туристов к водолечению на Кавказе.

