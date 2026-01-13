Армения не исключает сотрудничества с Россией по "Маршруту Трампа"

В Армении допустили сотрудничество с Россией по TRIPP, но речи о ее участии в данном проекте нет. "Маршрут Трампа" в Армении будет реализовывать армяно-американская компания.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции в Вашингтоне сообщил, что по "Маршруту Трампа" возможно сотрудничество с Россией.

"Участие России в проекте не обсуждалось. Рамки деятельности TRIPP уже ясны. Но всем близким и не очень близким соседям выгодно разблокирование (транспортных коммуникаций в регионе)"

– Арарат Мирзоян

Он подчеркнул, что у Армении "нет цели исключать Россию", возможно сотрудничество. Также министр напомнил, что РФ присутствует в Армении в железнодорожной сфере.

"На территории Армении Россия имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах. И это для России может создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP"

– Арарат Мирзоян

Армения и США намерены создать совместное предприятие для реализации маршрута – TRIPP Development. Контрольный пакет акций будет принадлежать американской стороне.

В чем интерес России?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что если участие России в строительстве "Маршрута Трампа" представляется маловероятным, то эксплуатация построенного транспортного коридора будет весьма выгодной для российских компаний-экспортеров.

"Россия способна обеспечить грузовую наполняемость "Маршрута Трампа". Москва может использовать этот маршрут как для поставок товаров в Армению, так и для транзита через Азербайджан и Армению в Иран и другие страны Глобального Юга. Дорога таким образом может эксплуатироваться как вариант западной ветки Международного транспортного коридора "Север-Юг". Армения будет получать от России транзитные платежи, а Россия расширит торгово-экономическое сотрудничество с регионом", - прежде всего сказал он.

"Опосредованно в строительстве "Маршрута Трампа" может быть задействована компания РЖД, владелец оператора армянских железных дорог. По армяно-американским соглашениям строить дорогу будут компании из США, однако надо учитывать, что в Армении для соединения с железными дорогами Азербайджана потребуется проложить не стандартную европейскую колею, а русскую колею. Поскольку у американцев нет опыта строительства такой дороги, могут быть задействованы те или иные возможности РЖД – либо поставки соответствующих русской колее шпал, либо привлечение российских железнодорожников для практических работ", - обратил внимание Константин Тасиц.

Регионовед отметил, что запуск дороги в эксплуатацию неизбежно будет сопровождаться согласованием правовых вопросов с Россией и другими членами ЕАЭС, поскольку на территории Армении как члена Евразийского Экономической Союза действует единое экономическое пространство. "Потребуется соотнесение правовой базы "Маршрута Трампа" с правилами ЕАЭС, ведь Армения является частью этого объединения. Документы проекта должны соответствовать тем нормам и решениям, которые были приняты Евразийской экономической комиссией", - указал он.

"И надо еще добавить, что "Маршрут Трампа" неизбежно будет проходить в долине реки Араз, то есть в зоне ответственности российских пограничников, охраняющих границу Армении с Ираном. Здесь также потребуются переговоры и с Арменией, и США о том, как будет разграничена ответственность и как будет осуществляться взаимодействие пограничников с представителями американских компаний или органов безопасности учрежденной TRIPP Development", - сказал Константин Тасиц.

В чем интерес Армении?

Армения, в свою очередь, хотела бы получить максимум выгоды от реализации "Маршрута Трампа". "Именно Армения в первоочередном порядке заинтересована в наполняемости этой железной дороги, дабы по "Маршруту Трампа" проходило как можно больше грузоперевозок. Тогда она сможет быстро компенсировать расходы, которые будут потрачены на строительство и развитие запланированной инфраструктуры. Так что безусловно Армения стремится к тому, чтобы в будущем российские товаропроизводители и грузоперевозчики использовали этот маршрут по максимуму. Для этого, разумеется, Армении потребуется создать благоприятные условия для российских компаний", - сообщил эксперт.

"Все причастные к "Маршруту Трампа" стороны рассматривают его как экономический проект, следовательно, стремятся к его рентабельности. Он будет рентабельным при значительном грузопотоке. Потому Армения должна быть заинтересована в том, чтобы максимально привлекать не только центральноазиатские грузы по направлению "Восток-Запад", но и российские грузы по направлению "Север-юг". То же касается и Ирана: Армения хотела бы обеспечить перевозки иранских товаров по своей территории и в Россию, и в Европу через черноморские порты Грузии. Ей нужна загрузка на полную мощность всех этих коммуникаций", - подчеркнул Константин Тасиц.

"Согласно словам Арарата Мирзояна, у "Маршрута Трампа" предполагается три разных варианта функционирования. Во-первых, режим для локальных перевозок из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыван. Во-вторых, транзит для третьих стран, например, грузов из России в Иран или из Центральной Азии в ЕС. В-третьих, доступ самой Армении в третьи страны, когда армянские грузы поедут через территорию Азербайджана в Россию", - заключил регионовед.