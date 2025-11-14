Вестник Кавказа

В Домбае представили национальные костюмы и картины из войлока

В Домбае представили национальные костюмы и картины из войлока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорт Домбай стал площадкой для проведения выставки-ярмарки народных промыслов. Гости мероприятия смогут увидеть, а также приобрести понравившиеся изделия.

Выставка-ярмарка художественных промыслов начала свою работу в поселке Домбай КЧР. 

Гости экспозиции смогут познакомиться с необычными произведениями традиционных промыслов народов республики. В частности, посетители смогут увидеть картины из войлока, национальные костюмы, игрушки, а также изделия из камня и дерева. На выставке можно увидеть работы 20 мастеров. 

Местом проведения выставки выбрана долина реки Аманауз, которая славится живописными берегами. Гости смогут не только увидеть произведения народных промыслов, но и приобрести их.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1255 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.