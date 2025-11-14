В Домбае представили национальные костюмы и картины из войлока

Курорт Домбай стал площадкой для проведения выставки-ярмарки народных промыслов. Гости мероприятия смогут увидеть, а также приобрести понравившиеся изделия.

Выставка-ярмарка художественных промыслов начала свою работу в поселке Домбай КЧР.

Гости экспозиции смогут познакомиться с необычными произведениями традиционных промыслов народов республики. В частности, посетители смогут увидеть картины из войлока, национальные костюмы, игрушки, а также изделия из камня и дерева. На выставке можно увидеть работы 20 мастеров.

Местом проведения выставки выбрана долина реки Аманауз, которая славится живописными берегами. Гости смогут не только увидеть произведения народных промыслов, но и приобрести их.