Горнолыжный курорт "Домбай" улучшат в новом сезоне

На горнолыжном курорте "Домбай" улучшат системы безопасности и медицинского сопровождения, объявили в пресс-службе правительства Карачаево-Черкесской Республики.
Проект по улучшению инфраструктуры курорта реализуют в преддверии нового горнолыжного сезона. Его обсуждение проводилось в ходе совещания правительства КЧР.
"Были рассмотрены вопросы эксплуатации и технического обслуживания горнолыжных трасс на склоне горы Мусса-Ачитара, обеспечения безопасности туристов, а также взаимодействия спасательных и медицинских служб"
– пресс-служба правительства КЧР
Изменения будут касаться действий оперативного реагирования в случае возникновения ЧП на склонах. Напомним, что Домбай – один из самых популярных горнолыжных курортов не только в СКФО, но и во всей России.