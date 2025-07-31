Вестник Кавказа

Горнолыжный курорт "Домбай" улучшат в новом сезоне

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте "Домбай" Карачаево-Черкесии будут улучшены система безопасности и медицинское сопровождение туристов в предстоящем сезоне.

На горнолыжном курорте "Домбай" улучшат системы безопасности и медицинского сопровождения, объявили в пресс-службе правительства Карачаево-Черкесской Республики.

Проект по улучшению инфраструктуры курорта реализуют в преддверии нового горнолыжного сезона. Его обсуждение проводилось в ходе совещания правительства КЧР.

"Были рассмотрены вопросы эксплуатации и технического обслуживания горнолыжных трасс на склоне горы Мусса-Ачитара, обеспечения безопасности туристов, а также взаимодействия спасательных и медицинских служб"

– пресс-служба правительства КЧР

Изменения будут касаться действий оперативного реагирования в случае возникновения ЧП на склонах. Напомним, что Домбай – один из самых популярных горнолыжных курортов не только в СКФО, но и во всей России.

