Домбай нарастил турпоток на 50%

Горный курорт Домбай привлек на 50% больше туристов за год.

Согласно информации портала Travelline, СКФО остается популярным направлением для внутренних туристов. Особым спросом пользуется курорт Домбай, который нарастил турпоток на 50% за год.

В КЧР также зафиксировано увеличение количества туристов на 20%. Аналитики туристической сферы сообщают, что показатели бронирования на осенний и зимний сезоны превысили результаты прошлого года.

Также отмечается высокий спрос на Дагестан. Город Избербаш, расположенный на берегу Каспия, стал популярнее на 34%. Как отметили аналитики, больше всего туристов прибывает сюда из Москвы, Подмосковья и южных регионов, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).