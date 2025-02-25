Вестник Кавказа

Домбай нарастил турпоток на 50%

Домбай нарастил турпоток на 50%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горный курорт Домбай привлек на 50% больше туристов за год.

Согласно информации портала Travelline, СКФО остается популярным направлением для внутренних туристов. Особым спросом пользуется курорт Домбай, который нарастил турпоток на 50% за год. 

В КЧР также зафиксировано увеличение количества туристов на 20%. Аналитики туристической сферы сообщают, что показатели бронирования на осенний и зимний сезоны превысили результаты прошлого года. 

Также отмечается высокий спрос на Дагестан. Город Избербаш, расположенный на берегу Каспия, стал популярнее на 34%. Как отметили аналитики, больше всего туристов прибывает сюда из Москвы, Подмосковья и южных регионов, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1120 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.