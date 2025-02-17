Курорт "Домбай" частично закрыт в КЧР

Ряд канатных дорог и горнолыжных трасс курорта "Домбай" в Карачаево-Черкесии закрыт. Причина – плохие погодные условия, а именно сильный ветер и снегопад.

Метель стала причиной приостановки работы курорта "Домбай", сообщает его пресс-служба.

Так, как стало известно утром, в связи с сильным ветром, в целях безопасности, было решено остановить "канатки" Домбай-2, которая доставляет экстремалов с высоты 2277 м до 3008 м, а также расположенная еще выше дорога Домбай-3 – она доходит до высоты 3146 м.

В то же время, пока продолжает функционировать канатка Домбай-1. Она начинается с высоты 1590 м.

Желающие покататься на горных лыжах или сноуборде, не взирая на погоду, могут воспользоваться трассой "Лесная".

Стоит отметить, что из-за непогоды не работают канатки и на курорте "Эльбрус" в КБР.