Вестник Кавказа

Курорт "Эльбрус" закрывает канатные дороги из-за непогоды

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристическая инфраструктура приостанавливает работу на курорте "Эльбрус" в КБР. Это связано с сильным ветром, накрывшим регион.

На "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии (КБР) приостановили работу канатных дорог из-за неблагоприятных погодных условий, рассказали в официальных соцсетях курорта.

"Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши - Мир закрыта по погодным условиям"

- курорт "Эльбрус"

По информации от синоптиков, в последние дни КБР накрыли аномальные холода, а в горных районах увеличилась вероятность схода лавин. В республиканском МЧС призвали жителей региона и туристов быть особенно осторожными и не выходить из дома без необходимости.

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