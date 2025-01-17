Курорт "Эльбрус" закрывает канатные дороги из-за непогоды

Туристическая инфраструктура приостанавливает работу на курорте "Эльбрус" в КБР. Это связано с сильным ветром, накрывшим регион.
На "Эльбрусе" в Кабардино-Балкарии (КБР) приостановили работу канатных дорог из-за неблагоприятных погодных условий, рассказали в официальных соцсетях курорта.
"Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши - Мир закрыта по погодным условиям"
- курорт "Эльбрус"
По информации от синоптиков, в последние дни КБР накрыли аномальные холода, а в горных районах увеличилась вероятность схода лавин. В республиканском МЧС призвали жителей региона и туристов быть особенно осторожными и не выходить из дома без необходимости.