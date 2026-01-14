Вестник Кавказа

Железноводск рассчитывает принять 500 тыс туристов в 2026 году

Пушкинская галерея в Железноводске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Турпоток в Железноводск в этом году может вырасти на 20% и приблизиться к 500 тыс человек. В минувшем году ставропольский курорт принял 450 тыс гостей.

Глава Железноводска Евгений Бакулин рассказал об уровне турпотока в город в минувшем году и ожиданиях от начинающегося года.

"Согласно данным сотовых операторов, за 2025 год порядка 450 тыс человек посетили город-курорт Железноводск"

– Евгений Бакулин

По словам градоначальника, притоку туристов способствуют различные событийные мероприятия, проводимые в Железноводске. В 2026 году ожидается рост туристического потока, рассказал он ТАСС.

"Можно смело сказать, что плюс 20% (турпотока ожидается в 2026 году). Возможно, до 500 тыс мы дойдем"

– Евгений Бакулин 

