В СМИ просочились условия сделки США с Ираном

Вашингтон и Тегеран практически наметили контуры будущего соглашения по мирному урегулированию. Одним из пунктов договора станет отмена США антииранских санкций в обмен на условия Вашингтона, передает Al Hadath.

По данным телеканала, стороны также обязуются прекратить удары по военным, гражданским и промышленным объектам. Будет остановлена и информационная война.

Кроме того, Тегеран и Вашингтон планируют создать условия для недопущения конфликтов в будущем. В частности, предполагается, что двустороннее соглашение будет активировано только после официальной публикации обеими сторонами.

Важным пунктом сделки станет восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

В чем интерес Ирана?

Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировала интересы Ирана и США в заключении как минимум рамочного соглашения о прекращении иранского конфликта. "Стороны одинаково заинтересованы в закреплении перемирия, но по разным причинам", - прежде всего сказала она.

"У Ирана сейчас крайне тяжелое экономическое положение. Риал продолжает падать, стоимость продуктовой корзины и самых необходимых вещей растет. Очень много предприятий пострадало от ударов, которые наносили США и Израиль в марте и начале апреля, из-за чего многие люди потеряли работу. Имена проблемы в экономике в первую очередь мотивируют Иран искать стабильности в отношениях с США", - сообщила Ирина Федорова.

"Безусловно, иранцы идеологически объединены и заряжены на противостояние внешним угрозам. Они готовы терпеть лишения ради того, чтобы отстоять независимость Ирана, показать свою волю и способность противодействовать США. Иранская армия и Корпус стражей Исламской революции готовы продолжать оборону, и западные аналитические центры информируют о восстановление военных возможностей ИРИ. Тем не менее, Ирану по-прежнему приходится крайне трудно из-за затягивания конфликта, и потому он нацелен на заключение такого соглашения, которое позволит ему добиться стабильности, не нарушая иранских национальных интересов", - отметила востоковед.

В чем интерес США?

По оценке эксперта, у Администрации Трампа сейчас связаны руки из-за наложенных Конгрессом ограничений на военные действия. "Внутриполитическая ситуация в США диктует необходимость президенту Дональду Трампу прекратить военные действия. Во-первых, для продолжения войны теперь нужно разрешение Конгресса. Во-вторых, очень многие, особенно военные круги в Пентагоне, понимают, что продолжение ударов не принесет желаемого США результата, быстрой победы не будет, а затяжная война сыграет на руку демократам и еще сильнее ослабит позиции президента США Трампа и Республиканской партии", - пояснила Ирина Федорова.

"Остается лишь одно существенное "но": позиция Израиля, который не согласен с завершением военных действий. Насколько я знаю, в последних телефонных разговорах с президентом Трампом премьер-министр Нетаньяху настаивал на возобновлении ударов по Ирану и продолжении войны. Но я думаю, что разумные силы с обеих сторон – в США и Иране – благодаря усилению их позиций приведут к достижению хотя бы временного компромисса", - подчеркнула она.

Кто против сделки США и Ирана в регионе?

Востоковед обратила внимание на разделение подходов региональных государств к перспективе мирной ирано-американской сделки. "Мы видим, что Объединенные Арабские Эмираты все более тесно сближаются с Израилем. Есть сообщения о том, что Израиль оказывает военную помощь ОАЭ. Это, конечно, приводит к усилению антиранской позиции в Эр-Рияде", - сообщила Ирина Федорова.

"Еще одно государство в Персидском заливе, которое выступает против прекращения иранского конфликта на тех условиях, которые сейчас обсуждаются между США и Ираном – это Бахрейн. В последнее время мы видели даже депортации представителей шиитского населения из Бахрейна. Власти этого государств относятся к Ирану все более враждебно", - продолжила старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН.

Кто за сделку США и Ирана в регионе?

Однако большинство ближневосточных стран все же поддерживают перемирие между США и Ираном. "В первую очередь стоит отметить поддержку со стороны Катара и Омана. Хотя эти государства тоже пострадали в результате иранской войны, однако они стремятся к достижению соглашения США с Ираном, к стабилизации обстановки и, самое главное, к восстановлению экспорта углеводородов через Ормузский пролив. Есть сообщения, что с Оманом ведутся переговоры относительно совместного ирано-оманского контроля над Ормузским проливом", - указала Ирина Федорова.

"Саудовская Аравия во многом сейчас склоняется на сторону Катара и Омана. Можно сказать, что она ближе к этим государствам в отношении конфликта и настроена на более спокойное, мирное разрешение противоречий", - заключила востоковед.

Отметим, что американские власти выражают умеренный оптимизм ходом переговоров с Ираном. Госсекретарь Марко Рубио заявил о небольшом прогрессе в рамках диалога сторон.