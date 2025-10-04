Как шатдаун-2025 стал самым длительным в истории США и что такое филибастер?

Федеральный шатдаун в США 2025 года стал самым длительным в истории страны. Политический кризис побил предыдущий рекорд, установленный во время первого президентского срока Дональда Трампа. Расскажем, сколько длится шатдаун в США, каковы его причины и последствия, когда закончится шатдаун в США, как закончился прошлый шатдаун?

Шатдаун парализовал работу ключевых государственных институтов и углубляет политический раскол между республиканцами и демократами, которые не могут найти компромисс по вопросу финансирования правительства.

Сколько длится шатдаун в США?

На сегодняшний день, 7 ноября 2025 года, шатдаун федерального правительства США длится 38 дней, что делает его наиболее длительным в истории страны. Он начался 1 октября этого года после того, как Конгресс не смог принять закон о финансировании правительства на новый финансовый год. Текущий шатдаун превзошел рекордные 35 дней во время первого президентского срока Трампа.

Каковы причины шатдауна-2025 в США?

Непосредственной причиной приостановки работы американского правительства в этот раз стал провал в Сенате временной бюджетной меры, которую ранее приняла подконтрольная республиканцам Палата представителей. Демократы в Сенате заблокировали этот законопроект, поскольку он не включал продления субсидий по программе доступного медицинского страхования, введенных еще при Джо Байдене.

Ключевое разногласие связано с истекающими в конце 2025 года налоговыми льготами, снижающими расходы на медицинское страхование для миллионов американцев. Демократы настаивают на их продлении, предупреждая, что в противном случае средние страховые взносы вырастут на 26%. Республиканцы выступают против этого, указывая на стоимость таких мер для бюджета. Они также обвиняют демократов в использовании шатдауна как рычага давления для продвижения своей политической программы. Дополнительным пунктом противостояния стало стремление демократов ограничить полномочия администрации Трампа по отзыву уже выделенных Конгрессом бюджетных средств.

Каковы последствия шатдауна в США?

Шатдаун-2025 привел к масштабным перебоям в работе американского правительства и тяжелым последствиям для сотен тысяч госслужащих:

Приостановление услуг: полностью или частично приостановлены деятельность многих федеральных агентств, включая Национальные институты здоровья и Центры по контролю и профилактике заболеваний. Также прекратилась выдача продовольственных пособий для малообеспеченных беременных женщин и детей, а управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов остановило рассмотрение заявок на новые лекарства;

по оценкам Независимого бюджетного управления Конгресса, шатдаун может стоить экономике США до $14 млрд ВВП;

почти 700 тысяч сотрудников, включая сотрудников безопасности, не получают зарплату, примерно столько же сотрудников находятся в неоплачиваемом отпуске. Кроме того, администрация Трампа пыталась инициировать массовые увольнения, но федеральный суд заблокировал эти планы, признав их незаконными во время шатдауна;

из-за нехватки персонала участились массовые задержки и отмены рейсов. За один из дней шатдауна было зарегистрировано почти 6 тысяч задержек по стране, а с начала шатдауна в США более 3 млн пассажиров пострадали от перебоев в работе аэропортов;

из-за нехватки персонала участились массовые задержки и отмены рейсов. За один из дней шатдауна было зарегистрировано почти 6 тысяч задержек по стране, а с начала шатдауна в США более 3 млн пассажиров пострадали от перебоев в работе аэропортов; Политическая ситуация: результаты недавних выборов, на которых демократы одержали уверенные победы в ряде штатов, были расценены ими как поддержка избирателями их жесткой позиции. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что американцы осознают ответственность республиканцев за шатдаун. Но несмотря на публичную риторику, в рядах демократов нет единства. Часть партии готова продолжать противостояние до достижения соглашения по субсидиям. Другая группа ведет закулисные переговоры с республиканцами о поиске компромисса, который мог бы включать временное финансирование и обязательство провести голосование по вопросу о субсидиях в будущем.

Когда закончится шатдаун в США?

На текущий момент единого плана по прекращению шатдауна не существует, но в Конгрессе обсуждаются несколько сценариев. Группа сенаторов от обеих партий ведет закрытые переговоры о возможном соглашении. Его условия могут включать временное продление финансирование правительства, принятие нескольких полноценных законопроектов и обещание провести голосование по продлению субсидий по программе доступного медицинского страхования.

Однако ключевые фигуры в Конгрессе занимают жесткие позиции. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн настаивает, что сначала необходимо возобновить работу правительства, и лишь потом обсуждать здравоохранение. Демократы, в свою очередь, требуют одновременного решения обоих вопросов. Президент Трамп, по всей видимости, не стремится к активным переговорам. После выборов он охарактеризовал демократов как "камикадзе" и не проявляет готовности к серьезным уступкам, продолжая возлагать на демократов всю вину за кризис. Без компромисса между партиями шатдаун может продлиться еще несколько недель.

Как закончился прошлый шатдаун в США?

Предыдущий шатдаун американского правительства начался из-за требований Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой. Демократы утверждали, что стена будет дорогостоящей и неэффективной. Он тянулся 35 дней с конца 2018 года до последних чисел января 2019 года. Тогда Белый дом и лидеры Конгресса достигли соглашения о временном возобновлении работы правительства. Их соглашение предусматривало создание двухпартийного согласительного комитета, который в течение следующих трех недель должен был вести переговоры о путях обеспечения безопасности южной границы. В итоге финансирование стены, согласованное Конгрессом, включало лишь $1,375 млрд, что побудило Трампа попытаться получить больше средств, объявив чрезвычайную ситуацию.

Что такое филибастер и как это связано с шатдауном?

Филибастер - это процедура в Сенате США, позволяющая меньшинству сенаторов блокировать принятие законов, затягивая обсуждение. Эта тактика не прописана в Конституции, а является внутренним регламентом Сената. Для преодоления филибастера и прекращения дебатов требуется 60 голосов из 100. У республиканцев в Сенате 53 места, поэтому для принятия любого законопроекта им необходимо заручиться поддержкой 7 демократов.

Трамп публично призвал сенаторов-республиканцев изменить внутренние правила Сената, чтобы отменить филибастер для законодательства о финансировании и принимать решения простым большинством голосов. Это, по его мнению, позволило бы республиканцам самостоятельно принять бюджет и прекратить шатдаун. Однако лидеры республиканцев в Сенате решительно отвергают эту идею. Они считают филибастер необходимым барьером и опасаются, что его отмена в будущем, когда демократы вернут себе большинство, позволит им беспрепятственно проводить свою повестку, включая, например, изменение статуса Пуэрто-Рико и округа Колумбия и получение ими представительства в Сенате.