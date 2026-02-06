Галузин: у Армении нет альтернативы "Росатому"

Россия и Армения ведут обсуждения проекта строительства атомной станции в республике. По словам Галузина, альтернатив "Росатому" в этом вопросе нет.

Вопрос строительства в Армении нового энергоблока атомной электростанции – важная тема в повестке отношений Москвы и Еревана, поделился замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что эта тема регулярно обсуждается сторонами на различных уровнях. РФ уже передала Армении пакет детально проработанных предложений по проекту, отечественные атомщики готовы приступить к работе.

""Росатом" готов в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта, разумеется, с учетом пожеланий армянских друзей. Реальных альтернатив с точки зрения наличия надежных, уже проверенных технологий, а также привлекательности финансовых параметров, в том числе с учетом строительства, дальнейшей эксплуатации, необходимости подготовки и переподготовки специалистов, не просматривается"

– Михаил Галузин

Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что РФ готова и в дальнейшем ответственно относиться к роли гаранта энергобезопасности Армении, а также вносить вклад в развитие в республике атомной отрасли.

Россия и Армения имеют богатый опыт совместной работы в сфере мирного атома, напомнил Галузин, пишет газета "Известия".

"Наши атомщики — выходцы из одной, советской "школы" и хорошо понимают друг друга. Сейчас наши специалисты проводят комплекс работ для того, чтобы станция могла стабильно и эффективно работать до 2036 года"

– Михаил Галузин

Имеющаяся в Армении АЭС была построена во времена СССР, она имеет два энергоблока, но функционирует лишь один из них, при этом срок эксплуатации истекает в этом году. Ереван заинтересован в продлении работы АЭС еще на десять лет.

Преимущества "Росатома"

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала о том, почему Армении предпочтительнее заключить контракт с "Росатомом" на строительство новой АЭС.

"В первую очередь важно наличие давних контактов Еревана с "Росатомом". Действующая Армянская АЭС в Мецаморе была построена в советское время по советскому проекту, и после распада СССР именно "Росатом" занимался ее обслуживанием и продлевал срок ее действия. По сей день эксплуатация Армянской АЭС осуществляется при участии "Росатома". У нашей госкорпорации есть опыт работы в Армении, детальное понимание условий строительства и эксплуатации атомных станций на Южном Кавказе с характерной для региона сейсмоопасностью", - прежде всего сказал он.

"В этом плане продолжение сотрудничества с "Росатомом" – лучший вариант для Армении, если она хочет построить новую АЭС либо на той же площадке в Мецаморе, либо на той или иной новой площадке. С точки зрения экономики и технических решений "Росатом" предоставляет лучшее предложение, поскольку госкорпорация может построить станцию за счет российских кредитов, как это делается сейчас в Турции по проекту АЭС "Аккую". Также стройка ведется российским оборудованием, которое дешевле западного. Конечно, можно по политическим мотивам отказаться от сотрудничества с Россией, подписать контракты с американскими компаниями. но тут большой вопрос, готовы ли они предложить проект, который будет безопасен в условиях Армении, где время от времени происходят землетрясения?", - обратил внимание Игорь Юшков.

"Правительство Армении должно понимать, что американские проекты будут и дороже, и их будет сложнее реализовать из-за отсутствия у американцев опыта эксплуатации АЭС в условиях Южного Кавказа. Потому диалог с США по модульным станциям имеет под собой только политические мотивы. Кстати, для "Росатома" прекращение сотрудничества с Арменией не будет какой-то значительной потерей. Сейчас возможность взять российский кредит на строительство АЭС за рубежом едва ли не исключена, поскольку бюджет и так дефицитный, денег на подобные вещи в нем нет. Однако американские и любые другие иностранные проекты не предусматривают кредитное финансирование в целом: если с Россией Армения может договориться об отсрочке платежей за стройку, то Запад будет подходить к проекту с коммерческих позиций и требовать деньги вперед", - отметил экономист.

Ведущий аналитик ФНЭБ обратил внимание, что по американскому предложению о строительстве в Армении модульной АЭС пока нет никакой конкретики. "Остается неясным, что именно предлагают США. В случае "Росатома" все варианты давно апробированы. Если Еревану нужен крупный блок, то есть стандартный для зарубежных проектов ВВЭР-1200 – он и в России работает, на Нововоронежской АЭС, и в Беларуси два таких блока действует, и в Турции на "Аккую" построили именно его. Можно всюду приехать и посмотреть, как блок работает (а в Турции – даже как он строится). Если нужны блоки поменьше, то такие строятся в Индии, на них тоже можно посмотреть. Но о каких модульных реакторах и модульных станциях идет речь в американском предложении? Тут возникает много вопросов", - сообщил он.

"Опять же, "Росатом" имеет предложение мини-АЭС – они создаются на базе энергоблоков РИТМ-200, которые строятся для атомных ледоколов, но в наземном варианте. Первая такая мини-АЭС будет построена в Узбекистане, и ее тоже можно будет посмотреть. Хотя блок в целом давно известный, такие серийно ставятся на атомные ледоколы, накоплен огромный опыт их эксплуатации. Армения могла бы заказать себе такой проект, если ей нужна небольшая станция. Что касается переговоров Армении с США, то там даже нет еще контактов на уровне коммерческих компаний, а озвучиваются только политические заявления", - заключил Игорь Юшков.