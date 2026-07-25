Казахстанский НПЗ будет перерабатывать нефть из России

Нефтеперерабатывающий завод "Конденсат", расположенный в Западно-Казахстанской области, теперь будет принимать для переработки и российскую нефть.

НПЗ "Конденсат", действующий в Западном Казахстане, начнет перерабатывать нефть из России, такое заявление сделал глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

По его словам, в Астану было направлено официальное обращение от российского Минэнерго. Часть полученных нефтепродуктов будет отправляться в Россию.

"Завод "Конденсат" будет перерабатывать российскую нефть и направлять 70% нефтепродуктов от выработанного объема в Россию"

– Ерлан Аккенженов

Напомним, что НПЗ "Конденсат" был создан на Карачаганакском месторождении. Он снабжает дизельным топливом и бензином Западно-Казахстанскую область.