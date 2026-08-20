В Ингушетии завершился капитальный ремонт автодороги между Сунжей и Малгобеком

В Ингушетии завершили капитальный ремонт автомобильной дороги из Сунжи в Малгобек. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Махмуда-Али Калиматова.
Руководитель региона пояснил, что трассу привели в нормативное состояние на всем протяжении 22,8 км в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ингушетии".
Отметим, что поэтапный ремонт магистрали, связывающей территории с населением более 100 тыс человек, завершился досрочной сдачей финального участка в 2,5 км на улицах Энгельса и Слепцовской в Сунже.
"Для жителей города — это особенно важный участок. По улице Энгельса обеспечивается доступ к площади имени Сулумбека Осканова, центральному парку, Дому культуры и другим социально значимым объектам. На необходимость ремонта люди неоднократно обращали внимание"
- Махмуд-Али Калиматов