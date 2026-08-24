США представили Ирану условия для отмены экономической блокады – СМИ

Al Arabiya: Вашингтон предложил прекратить блокаду Ирана и снять санкции в обмен на открытие Ормузского пролива.

Соединенные Штаты могут прекратить экономическую операцию против Ирана и снять все санкции, если Тегеран откроет Ормузский пролив, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что такие условия уже были выдвинуты американской стороной через пакистанских посредников руководству Исламской Республики.

"США предложили снять блокаду и санкции в обмен на открытие Ормузского пролива и прекращение атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок"

– источник

Согласно данным телеканала, главнокомандующий пакистанской армией Асим Мунир в ходе переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом призвал Тегеран возобновить работу в рамках меморандума о взаимопонимании, который ранее заключили ИРИ и США.

Мунир заявил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи, что США и Иран в равной степени несут ответственность за срыв достигнутых договоренностей, отмечает Al Arabiya.

Как рассказали источники, Резаи ответил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи хочет добиться долговременного решения конфликта в регионе.

Тем не менее, Иран и США продолжат дипломатические консультации, а Вашингтон "в скором времени" получит ответ иранских властей на свое предложение, заключил один из источников.