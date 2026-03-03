США начнут возвращать дипломатов в посольства на Ближнем Востоке – СМИ

СМИ пишут, что США могут на этой неделе начать возвращать в посольства на Ближнем Востоке своих дипломатов, которые ранее были эвакуированы на фоне эскалации в регионе.

Американские дипломаты в скором времени вернутся в посольства, расположенные в странах Ближнего Востока, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в Госдепе США.

Отметим, ранее послы были эвакуированы из американских посольств в регионе на фоне эскалации конфликта с Ираном.

"Госдепартамент США готовится вернуть американских дипломатов в посольства на Ближнем Востоке, откуда их эвакуировали до и во время конфликта с Ираном"

– New York Times

По данным источников, "возвращение сотрудников и сворачивание чрезвычайных мер, введенных в американских дипмиссиях на Ближнем Востоке, могут начаться уже на этой неделе".

Как пишет издание, таким образом в Госдепе полагают, что Вашингтон не ожидает возобновления масштабных боевых действий с Исламской Республикой.

"Первыми дипломаты вернутся в посольство США в Ливане, однако оно не будет полностью укомплектовано. В конечном итоге, как говорится в документах, персонал полностью вернется в три посольства - в Израиле, Иордании и Омане"

– источник

Кроме того, "в дипмиссиях в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре и Ливане первоначально будет разрешено заполнить до 85% штатных должностей, а в Ираке, Кувейте и Бахрейне - до 75%", также пишет New York Times.