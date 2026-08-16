Ислам Махачев не намерен завершать карьеру в UFC

Несмотря на ушиб ребер после поединка с претендентом на титул чемпиона UFC Ианом Мачадо Гэрри российский боец Ислам Махачев не намерен уходить из спорта и планирует провести еще как минимум три боя.

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев, накануне вернувшийся на родину после победы над ирландцем Ианом Мачадо Гэрри на турнире в Филадельфии (США), не планирует уходить из большого спорта и намерен провести еще как минимум три боя в организации, сообщили в пресс-службе Минспорта Дагестана.

"На данный момент есть очень хорошие претенденты на титул. В целом соперники становятся сильнее с каждым разом. Думаю, впереди будет еще минимум три зрелищных и тяжелых боя для нас"

- Ислам Махачев

Махачев в свои 34 года не просто защитил титул чемпиона полусреднего дивизиона против Иана Гэрри, а побил рекорд легендарного бразильца Андерсона Силвы, одержав в UFC 17-ю победу подряд, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, ранее мы писали о том, что победа над ирландцем далась российскому бойцу нелегко: после боя его временно отстранили от боев на 30 дней по медицинским соображениям из-за диагностированного у него ушиба ребер.