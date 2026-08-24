В Еврокомиссии назвали символическим принятие Арменией закона о вступлении в ЕС

Еврокомиссия считает принятие Арменией закона о начале вступления в Европейский Союз символическим шагом, заявил представитель ЕК Маркус Ламмерт.
На брифинге в Брюсселе он подчеркнул, что для начала необходимо, чтобы Ереван подал официальную заявку на членство.
"Армения решила сделать первый шаг в направлении ЕС, приняв со своей стороны так называемый закон о ЕС. Это важный символический шаг"
– Маркус Ламмерт
По его словам, принятый в Армении закон не означает, что процедура по вступлению в ЕС будет фактически начата.
"Разумеется, вступление в ЕС предполагает четко определенный процесс, основанный на заслугах. Для этого требуется официальная заявка от страны, стремящейся к членству"
– Маркус Ламмерт
Напомним, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в парламенте о намерении начать процесс подачи официальной заявки на вступление в Евросоюз уже в скором времени.