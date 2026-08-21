Турция налаживает деловые контакты с Сирией

Стартующая в Дамаске международная ярмарка откроет новые возможности для торгового и инвестиционного сотрудничества Турции и Сирии: ее посетят глава Минторга страны Омер Болат и делегация турецких предпринимателей.

Турция планирует не только нарастить торговлю с соседней Сирией, но и развивать с ней совместные инвестиции и локальное производство, заявил министр торговли Турции Омер Болат.

Уже завтра, 26 августа, в столице Сирии Дамаске откроется 63-я Дамасская международная ярмарка, на открытие которой отправляются Омер Болат и делегация турецких предпринимателей - в рамках визита пройдут встречи представителей деловых кругов двух стран, а сам глава Минторга Турции примет участие в открытии ярмарки, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Турция представит на ярмарке собственный большой стенд, который наглядно продемонстрирует возможности сотрудничества двух стран в инфраструктуре, строительстве, энергетике, логистике, пищевой и текстильной промышленности, машиностроении, химической отрасли, здравоохранении и технологиях.

Еще один важный момент - Анкара заинтересована в совместном производстве, инвестициях, обмене технологиями и выходе товаров двух стран на третьи рынки, подчеркнул министр.

Цель ярмарки - превращение деловых контактов в долгосрочные партнерства, совместные инвестиционные и производственные проекты, экспортные связи и новые рабочие места, отметил глава турецкого Минторга.

Турция и Сирия уже нарастили товарооборот до $3,7 млрд, а за январь-июль этого года он вырос более чем на 16% - до $2,2 млрд. В планах Турции увеличить этот показатель до $10 млрд, напомнил Омер Болат.