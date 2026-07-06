Нальчик первым в СКФО примет гастрофестиваль "Вкусы России"

Столица Кабардино-Балкарии город Нальчик в первые выходные сентября примет масштабный гастрономический фестиваль "Вкусы России", который пройдет на Северном Кавказе впервые.

В первые осенние выходные, 5 и 6 сентября, в СКФО впервые проведут гастрономический фестиваль "Вкусы России" – он пройдет в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, где производители со всей России представят несколько тысяч наименований своей фермерской продукции, сообщили в пресс-службе фестиваля..

"Гастрономический фестиваль "Вкусы России" в регионах впервые приедет на Северный Кавказ. Новым местом притяжения фермеров и гостей со всей страны станет город Нальчик. На площадках будет представлено несколько тысяч наименований продукции - от фермерских сыров и меда до мясных деликатесов и региональных специалитетов"

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Фермерскими товарами фестиваль не ограничится – в его программе кулинарные мастер-классы, костюмированные выступления артистов, песни в исполнении кавер-группы, танцы и концерт, передает портал "Это Кавказ".

То, что проект добрался до северного Кавказа – яркое свидетельство того, что интерес к фермерской продукции и внутреннему гастрономическому туризму неуклонно растет, планируется, что фестиваль в Нальчике вновь привлечет десятки тысяч гостей, уверены организаторы.

Местом проведения праздника выбрана городская площадь Согласия, вход на фестиваль будет бесплатным, говорится в сообщении.

Напомним, фестиваль "Вкусы России", организованный министерством сельского хозяйства РФ и проходящий в различных регионах страны, направлен на популяризацию отечественных региональных брендов продуктов питания, а также на поддержку фермеров и малых предприятий, работающих на сельских территориях. Он призван укрепить интерес к гастрономическим традициям регионов России.