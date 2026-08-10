Вестник Кавказа

В Батуми пройдет Международный морской форум GIMF 2026

Пляж Батуми
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Международный морской форум GIMF 2026 пройдет в Батуми, где около 400 делегатов из 40 стран обсудят развитие транспорта, логистики и Среднего коридора.

В Батуми 7-8 сентября пройдет Грузинский Международный морской форум (GIMF 2026). Об этом сообщает Агентство морского транспорта Грузии.

​В GIMF 2026 примут участие около 400 делегатов из порядка 40 стран, включая министров, высокопоставленных должностных лиц различных государств, руководителей морских администраций и генеральные секретари международных организаций транспортно-логистического профиля.

​Также форум посетят представители международных финансовых институтов, частного сектора и академических кругов.

​Делегаты обсудят перспективы развития Среднего коридора, региональные транспортные и логистические связи, инновации, устойчивый морской транспорт и укрепление государственно-частного партнерства.

Отметим, что мероприятие организует Агентство морского транспорта при поддержке премьер-министра и Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, в то время как сам международный морской форум проводится на регулярной основе с 2016 года.

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