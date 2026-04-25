Как меняется роль черноморских портов в международной торговле: развитие Батуми, Поти и перспективы новых логистических маршрутов

Анастасия Жалина

За последние годы международные транспортно-логистические маршруты между Азией и Европой претерпели заметные изменения. Развитие Среднего коридора и рост транзитных перевозок через Южный Кавказ способствовали повышению роли грузинских портов на Черном море.

Ключевое место в этой системе занимают два крупнейших морских порта страны — Поти и Батуми. Несмотря на общую функцию по обслуживанию международных грузоперевозок, их специализация постепенно становится более выраженной. Поти играет ведущую роль в контейнерных перевозках, тогда как Батуми сохраняет позиции одного из основных терминалов для перевалки нефтеналивных, химических и других сырьевых грузов. Вместе эти порты обеспечивают морское звено транспортных маршрутов, связывающих страны Каспийского региона с европейскими рынками.

Поти: главный контейнерный порт Грузии

В период с 2020 по 2025 год Поти сохранял статус крупнейшего универсального морского порта Грузии. Общий грузооборот в эти годы оставался относительно стабильным и составлял около 6,3–6,5 млн тонн ежегодно. При этом наиболее заметные изменения происходили в структуре грузопотока.

Наиболее динамично развивался контейнерный сегмент. Если в 2020 году через порт прошло около 419 тыс. TEU, то по итогам 2025 года контейнерооборот достиг 636,4 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), увеличившись более чем в полтора раза. Это позволило Поти сохранить позиции крупнейшего контейнерного порта страны.

Одновременно выросло количество судозаходов крупных контейнерных линий: с 313 в 2024 году до 362 в 2025 году. Помимо контейнеров, через порт проходят генеральные и паромные грузы, а также осуществляется перевалка автомобилей, следующих транзитом в страны Центральной Азии и СНГ.

Рост контейнерных перевозок сопровождается развитием портовой инфраструктуры. Оператор порта — APM Terminals — реализует проект модернизации, предусматривающий строительство защитных гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ и создание нового глубоководного причала.

После завершения модернизации порт сможет принимать суда класса Panamax, а его проектная мощность должна увеличиться до 1 млн TEU в год.

Батуми: специализация на сырьевых грузах

В отличие от Поти, Батумский морской порт специализируется преимущественно на перевалке наливных, навалочных и генеральных грузов.

В 2020–2025 годах его грузооборот оставался относительно стабильным и составлял около 5,5–6,1 млн тонн в год. Контейнерный сегмент здесь значительно уступает Поти: контейнерооборот порта составляет около 90–110 тыс. TEU в год.

Это отражает сложившуюся специализацию порта, который ориентирован прежде всего на обработку сырьевых грузов.

Основную часть грузопотока формируют нефтепродукты, поступающие из Казахстана, Туркменистана и Азербайджана. В последние годы также увеличились объемы перевалки сухих навалочных грузов, включая карбамид, серу и зерно, поставляемые из стран Центральной Азии.

Развитие порта сопровождается модернизацией инфраструктуры. Инвестиции направлены на обновление нефтеналивного терминала, расширение мощностей для хранения и перевалки зерна, а также модернизацию причальной инфраструктуры.

Черноморские хабы: новые маршруты и паромные линии

Развитие грузинских портов сопровождается расширением транспортных связей в Черноморском регионе. На фоне изменения международных логистических маршрутов появляются новые контейнерные, фидерные и паромные сервисы, связывающие Южный Кавказ с портами Румынии, Болгарии и Турции.

Поти продолжает развивать контейнерные перевозки. Порт обслуживает фидерные линии — морские маршруты, которые доставляют контейнеры в крупные черноморские порты для их дальнейшей отправки в Европу и другие регионы. В частности, развиваются сервисы в направлении болгарских Бургаса и Варны, а также новые контейнерные маршруты, позволяющие сократить сроки доставки грузов по Среднему коридору.

Батуми, в свою очередь, расширяет паромное сообщение. Помимо действующих маршрутов в Бургас и морских линий с Турцией, порт открыл регулярное паромное сообщение с румынской Констанцей. Также была усилена линия Батуми — Варна.

Расширение сети морских маршрутов упрощает перевозку грузов между странами Центральной Азии, Южного Кавказа и Европы, а также делает логистику более гибкой.

© Фото: Инфографика Анастасия Жалина

Средний коридор как фактор развития

Одним из ключевых факторов, повлиявших на развитие грузинских портов, стало расширение Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), более известного как Средний коридор.

По данным Международной ассоциации ТМТМ, объем грузоперевозок по маршруту вырос с 350 тыс. тонн в 2020 году до 4,2 млн тонн в 2025 году. Одновременно увеличились объемы контейнерных перевозок, что потребовало развития транспортной инфраструктуры вдоль всего маршрута.

На этом фоне возросло значение грузинского участка Среднего коридора, соединяющего Каспийское и Черное моря. При этом роль двух крупнейших портов страны постепенно стала более четкой.

Поти остается основным контейнерным портом Грузии и обслуживает значительную часть контейнерных и генеральных грузов, следующих по Среднему коридору.

Батуми, в свою очередь, специализируется на перевалке нефтепродуктов, промышленного сырья, минеральных удобрений и серы, поступающих главным образом из стран Центральной Азии.

Первые итоги 2026 года

Данные Администрации морского транспорта и Министерства экономики Грузии за первую половину 2026 года показывают, что основные тенденции, сложившиеся в предыдущие годы, сохраняются.

В Поти продолжается рост контейнерных перевозок, чему способствует перераспределение региональных грузопотоков. За первые пять месяцев 2026 года контейнерооборот терминалов APM Terminals Poti увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 277 081 TEU. Одновременно выросли объемы перевалки генеральных грузов и паромных перевозок. Это подтверждает сохраняющуюся роль Поти как крупнейшего контейнерного порта Грузии.

Батумский морской порт, в свою очередь, сохраняет специализацию на перевалке нефтепродуктов и сухих грузов из стран Центральной Азии. По итогам первого полугодия 2026 года общий грузооборот порта увеличился на 8% и достиг 4,024 млн тонн. Рост обеспечили прежде всего увеличение объемов перевалки серы и минеральных удобрений, экспортируемых из стран Центральной Азии.

Вызовы и перспективы развития

Несмотря на рост грузопотока, возможности дальнейшего развития грузинских портов ограничены существующей инфраструктурой. Для Поти одним из основных ограничений остается глубина акватории, которая не позволяет принимать крупнотоннажные суда без дополнительных инфраструктурных решений. Батумский порт, в свою очередь, расположен в городской черте, что существенно ограничивает возможности его территориального расширения. Поэтому развитие обоих портов сегодня связано прежде всего с модернизацией существующей инфраструктуры, повышением эффективности работы терминалов и внедрением современных технологий.

Вместе с тем международные организации прогнозируют дальнейший рост перевозок по Среднему коридору в ближайшие годы. Это означает, что вопрос увеличения портовых мощностей будет становиться все более актуальным.

Одним из проектов, который рассматривается в качестве решения этой задачи, является строительство глубоководного порта Анаклия. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию он сможет принять часть растущего грузопотока, дополнив возможности действующих портов Поти и Батуми.