На вооружение турецкой армии поступил новый БПЛА Bayraktar Kalkan

Армия Турции приняла на вооружение новый беспилотный летательный аппарат Bayraktar Kalkan с возможностью вертикального взлета и посадки, что значительно увеличивает его и так немаленькие возможности.

Вооруженные силы Турции приняли на вооружение новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Kalkan, разработанный компанией Baykar, передают местные СМИ.

Bayraktar Kalkan представляет собой беспилотный летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки, благодаря чему он не нуждается в традиционной взлетно-посадочной полосе и может использоваться с ограниченных площадок, пишет yenisafak.com.

Несмотря на немалые габариты - размах его крыла достигает 5 м, а взлетная масса беспилотника составляет 78 кг при полезной нагрузке в 3 кг – аппарат может находиться в воздухе до 6 часов и пролететь за это время до 500 км, дальность его связи с землей превышает 70 км, говорится в сообщении.

Рабочая высота полета БПЛА составляет около 2 км, однако при необходимости он может подниматься до 3 км, пишет издание.