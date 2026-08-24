Сокращение российско-армянской торговли не станет потрясением для РФ – МИД

Уменьшение объема товарооборота между Россией и Арменией, заявили в МИД России, не спровоцирует каких-то серьезных негативных последствий для РФ.

Падение объемов торговли между Россией и Арменией не вызовет значительных проблем у РФ, об этом сообщил директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян.

"Это не приводит к каким-либо критическим потрясениям, поскольку во внешней торговле России доля Армении не так высока, а товарооборот Еревана с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией незначителен"

– Микаэл Агасандян

Дипломат обратил особое внимание на то, что запрет на поставки ряда товаров из Армении в Россию связан с санитарными и фитосанитарными требованиями, действующими в ЕАЭС и направленными на обеспечение безопасности ввозимой продукции, передает РИА Новости.

Агасандян напомнил также, что контроль такого рода, осуществляемый госорганами надзора в пунктах пропуска через госграницы стран ЕАЭС, реализуется в соответствии с Договором о ЕАЭС.