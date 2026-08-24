Вестник Кавказа

В Дагестане определили подрядчиков для строительства обхода Махачкалы

В Дагестане определили подрядчиков для строительства обхода Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для возведения автомобильной дороги в обход Махачкалы на территории Дагестана выбраны подрядные организации по шести контрактам на общую сумму 21,2 млрд рублей.

В Дагестане определили победителей шести конкурсов для строительства автодороги Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке северного обхода. Информацию об этом опубликовало ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" на сайте государственных закупок.

Общая сумма контрактов составляет 21,2 млрд руб. Конкурсы были объявлены на работы первого второго третьего четвертого шестого и седьмого этапов. Срок исполнения госконтрактов установлен до 30 ноября 2028 года.

Отметим, что в каждом конкурсе участвовали две или три компании, однако их названия не раскрываются, а контракты пока не заключены. При этом предложения победителей остались на уровне начальных цен аукциона и составили по 4,2 млрд руб за первый и второй этапы, 3,9 млрд руб за третий и четвертый, 3,8 млрд руб за шестой и 1,5 млрд руб за седьмой

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