Главы МИД Ирана и Омана провели встречу в Тегеране

Министры иностранных дел Исламской Республики и Королевства Оман – Аббас Аракчи и Бадр аль-Бусаиди – провели переговоры в иранской столице.

Глава внешнеполитического ведомства ИРИ Аббас Аракчи встретился с коллегой из Омана Бадром аль-Бусаиди. Переговоры прошли в Тегеране, сообщила пресс-служба иранского МИД.

Отмечается, что аль-Бусаиди посетил иранскую столицу для обсуждения с Аракчи аспектов двусторонних отношений и региональные вопросы.

Тем не менее, по заявлению ведомства, о подробностях этой встречи станет известно позднее.

Напомним, ранее официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, анонсировав предстоящую встречу, отметил, что министры обсудят ситуацию в Ормузском проливе и конфликт Ирана с США.