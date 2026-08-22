Глава ЦРУ прилетел в Москву

СМИ сообщают о визите Джона Рэтклиффа в российскую столицу. В ходе поездки он проведет несколько встреч.

Утром 25 августа директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву. Об этом сообщают информированные источники.

По данным телеканала CBS, в российской столице у него состоится ряд встреч.

"Рэтклифф в Москве... для проведения встреч"

– источники

Военно-транспортный самолет C-17, на борту которого находился директор ЦРУ, приземлился во Внуково. Перед визитом в Москву лайнер несколько дней находился в Риге, куда он прибыл с базы Эндрюс под Вашингтоном.

С кем именно Рэтклифф будет встречаться в российской столице, на данный момент не сообщается. Темы предстоящих переговоров также неизвестны.