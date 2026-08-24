Азербайджан и Грузия увеличили торговый оборот на 44%

АР и Грузия нарастили торговлю почти на 44% в этом году. Объем торговли составил $668 млн.

Азербайджан и Грузия нарастили торговый оборот почти на 44% за семь месяцев года. Страны наторговали друг с другом на $668 млн, информирует Государственный таможенный комитет.

По данным ведомства, поставки товаров из АР в Грузию выросли почти на 51% за последний год, достигнув отметки в $577 млн. Импорт из Грузии показал рост на 11%.

Торговля с Грузией составила около 2% от общего внешнеторгового оборота АР. Поставки в Грузию составили около 3% от общего объема экспорта Азербайджана.

Суммарно Азербайджан наторговал с другими странами на $29 млрд за январь-июль, при этом экспортные поставки оцениваются в $19 млрд.