Вестник Кавказа

Азербайджан и Грузия увеличили торговый оборот на 44%

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
АР и Грузия нарастили торговлю почти на 44% в этом году. Объем торговли составил $668 млн.

Азербайджан и Грузия нарастили торговый оборот почти на 44% за семь месяцев года. Страны наторговали друг с другом на $668 млн, информирует Государственный таможенный комитет. 

По данным ведомства, поставки товаров из АР в Грузию выросли почти на 51% за последний год, достигнув отметки в $577 млн. Импорт из Грузии показал рост на 11%.

Торговля с Грузией составила около 2% от общего внешнеторгового оборота АР. Поставки в Грузию составили около 3% от общего объема экспорта Азербайджана. 

Суммарно Азербайджан наторговал с другими странами на $29 млрд за январь-июль, при этом экспортные поставки оцениваются в $19 млрд.

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