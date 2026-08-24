США и Иран не ведут переговоров – СМИ

Al Jazeera Arabic: США и Иран не ведут дипломатический диалог в настоящее время. Планов переговоров пока нет.

Вашингтон и Тегеран в настоящее время не предпринимают дипломатических шагов для нормализации ситуации, об этом сообщает Al Jazeera Arabic со ссылкой на источники.

"Как заявил президент (США Дональд) Трамп, в настоящее время с Ираном не ведутся и не запланированы никакие переговоры или обсуждения"

– СМИ

По словам Дональда Трампа, США продолжают блокировать иранские порты, судоходство по Ормузскому проливу осуществляется.

Ранее стало известно, что власти США готовят масштабную санкционную стратегию против стран и организаций, которые поддерживают связи с Ираном.